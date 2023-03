Senator Sanders tvrdi: Sjedinjenim Državam vlada oligarhija milijardera

Američki nezavisni senator, ljevičar, Berni Sanders je izjavio da Sjedinjene Američke Države postaju oligarhija poput Rusije.

To je poručio u intervjuu za "Skaj njuz", dok promoviše svoju nedavno objavljenu knjigu "U redu je biti ljut zbog kapitalizma (It's OK to be Angry About Capitalism)."