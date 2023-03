Zelenski: Gubitak bitke za Bahmut bio bi i politički poraz Ukrajine

Iako su neki zapadni vojni analitičari sugerisali da grad nije od značajnog strateškog značaja, predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski je upozorio da bi gubitak Bahmuta bilo gdje u ovom trenutku rata moglo da ugrozi "teško stečeni zamah" Ukrajine.

Izvor: Profimedia/ABACA

Komentari Zelenskog su priznanje da bi gubitak sedmomjesečne bitke za Bahmut - najduže bitke do sada - bio skuplji politički poraz nego taktički.

On predviđa da će pritisak na Kijev poslije poraza u Bahmutu doći brzo - kako iz međunarodne zajednice, tako i iz zemlje. "Naše društvo će osjetiti umor", rekao je on. "Naše društvo će me pritiskati da napravim kompromis sa njima", poručuje on u intervjuu za AP.

Za sada, Zelenski kaže da nije osjetio taj pritisak. Međunarodna zajednica se u velikoj mjeri okupila oko Ukrajine od ruske invazije 24. februara 2022. i manje-više, sa Zapada nismo čuli nijedan poziv na mir između Rusa i Ukrajinaca.

Lider ruske vojne grupe "Vagner" koja aktivno ratuje u Bahmutu Jevgenij Prigožin izjavio je ove nedjelje da je tokom borbi za Bahmut ukrajinska vojska praktično uništena, ali da i ruske jedinice trpe veliku štetu. Bitka za grad koji još nije u potpunom okruženju, traje mjesecima.

