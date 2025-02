"Teško ćete se najesti za 700€": Gastarbajter iz Njemačke izračunao troškove života

Gastarbajter koji živi u Njemačkoj stavio je na papir mjesečne troškove, evo koliko je potrebno za normalan život.

"Najveći trošak u Njemačkoj koji možete da imate jeste najam stana. Mi trenutno živimo kao podstanari, u jednoj novogradnji i nalazimo se na Bodenskom jezeru, dakle izuzetno skupoj regiji koja može da se uporedi s centrom Minhena, Berlina ili Štutgarta. Za 98 m2 stana mi mjesečno plaćamo 1.465 evra tzv. toplog stana. Dakle, ovdje su uključene nekakve dodatne režije kao što je topla voda ili grijanje. U cijenu stana nam nije uključen parking i to plaćamo posebno. U našem slučaju, parking za dva automobila iznosi 150 evra mjesečno. Ovdje imamo garažu koju plaćamo 100 evra i spoljno parkirno mjesto koje plaćamo 50 evra mjesečno", kaže gastarbajter koji se na Jutjubu predstavlja kao Lovra.

On je naglasio u svom videu da je riječ o njegovim ličnim i troškovima njegove porodice koji kod drugih mogu da se razlikuju, prije svega u zavisnosti od toga u kom gradu žive, koliko im je velik stan, da li je novogradnja ili starogradnja.

"U nekim slučajevima u Njemačkoj smeće će vam biti uključeno u cijenu tzv. toplog stana. To u našem slučaju - nije. Mi moramo smeće da platimo našoj opštini posebno i to plaćamo na godišnjem nivou oko 170 evra, što znači oko 15 evra mjesečno.

Struja takođe ne ulazi u cijenu toplog stana a mi je plaćamo 90 evra mjesečno. Svakodnevni mjsečni troškovi su i GZ i internet. GZ možete da uporedite s pretplatom za radioteleviziju koju imate i u svim ostalim državama pa i u Njemačkoj i to iznosi oko 18 evra, tačnije 18,36 evra, a najčešće se odbija svaka 3 mjeseca. Internet trenutno plaćamo 38,99 evra svaki mjesec.

U Njemačkoj imate i različita osiguranja koja možete platiti, a i ne morate platiti, ali ova koja ću vam ja sada reći su nekakva preporuka. Dakle, preporučuje se da ova dva osiguranja imate dodatno", navodi Lovra.

"Prvo osiguranje je Haftpflichtversicherung, to je osiguranje od odgovornosti ako u kojem slučaju nekome slučajno uništite nešto, padne vam mobilni od nekoga ili razbijete nekome nekakvo staklo, da ste tu pokriveni. Ta osiguranja variraju od nekakvih 60 evra na godišnem nivou za cijelu porodicu, pa do 100 i nešto evra. Mi plaćamo oko 80 evra za Haftpflichtversicherung na godišnjem nivou.

Drugo osiguranje koje bih ja definitivno preporučio ljudima je Auslandsversicherung, tj. Auslandskrankenversicherung. To vam je zdravstveno dodatno osiguranje za porodicu ako ste negdje van Njemačke. Ta osiguranja su izuzetno jeftina.

Naše osiguranje plaćamo oko 35 evra godišnje za cijelu porodicu i vjerujte mi, već nam se isplatilo jer smo jednom bili na jednom putovanju gdje smo dobili račun preko 400 evra i sa tim osiguranjem smo sav taj novac uspjeli da dobijemo nazad. Mi zajedno za Haftpflichtversicherung i za Auslandskrankenversicherung plaćamo oko 115 evra godišnje", objašnjava on.

"Iduća stavka u našem domaćinstvu su mobilni telefoni. Mi imamo četiri i mogu reći da imamo dosta povoljnu pretplatu i dalje plaćamo samo 74 evra mjesečno za sva četiri i tu imamo neograničeno interneta i neograničeno možemo da telefoniramo.

Sada dolazimo do možda jednog od najvećih potrošača u našoj porodici, a to su automobili. Kad govorimo o automobilima, ne govorimo o nekakvim finansiranjima za automobil, znači o nekakvim kreditima, nego ovdje govorim o četiri glavne stavke, a to su porez za automobil, osiguranje za automobil, gorivo koje mjesečno trošite i, naravno, godišnji servisi.

Mi za naša dva automobila do prošle godine smo plaćali 1.600 evra za osiguranje. Zašto toliko puno? Zato što imamo jedan veliki automobil koji ima puno kasko osiguranje i jedan mali automobil i s njima prelazimo dosta kilometara i što veću kilometražu imate, to ćete, naravno, platiti više za osiguranje. Ako tih 1.600 rasporedimo na 12 mjeseci, možemo da zaključimo da na auto osiguranje samo mjesečno ode oko 135 evra. Gorivo je iduća stavka i mi trošimo otprilike neki 200 evra za gorivo. Nekad, naravno, potrošimo više, nekad potrošimo manje.

To sve zavisi i da li negde putujemo ili ne. Ovih 200 evra sam uzeo kao neku zlatnu sredinu. Što se tiče poreza na automobil, mi imamo jedan manji auto, dakle to je benzinac i tu plaćamo relativno malo za porez, plaćamo nekih 34 evra godišne poreza, a za veliki automobil koji je dizel plaćamo oko 240 evra poreza. Ako to preraspodijelimo mjesečno, možemo da zaključimo da mjesečno samo za porez na automobil plaćamo oko 23 do 25 evra. I zadnja stavka što se tiče automobila su naravno servisi. Ako radimo samo nekakve redovne servise, onda ćemo potrošiti godišnje oko 500 evra.

Ali ja sam ovde računao da naravno može doći i do nekakvih popravki za auto. Kao neku sredinu sam ovde uzeo nekih 60-ak evra za servise i za popravke", dodaje.

"Iduća stvar koju u Njemačkoj naravno imate su škola i vrtić. Naša djeca su već velika, oni ne idu ni u jaslice, ni u vrtić, tako da tu nemamo nekakve dodatne troškove, ali imamo školu. I u školi naša djeca jedu. Imaju ručak koji možete naručiti preko škole. I taj ručak mjesečno plaćamo oko 120 evra za ćerku i sina zajedno.

Naravno, i djeca moraju da imaju džeparac, nekad odu u bioskop, nekad negdje s prijateljima. Ovdje smo računali da se tu potroši oko nekih 100 mjesečno za oboje", kaže gastarbajter.

"Iduća stavka koju imamo je javni prevoz. Naša djeca idu vozom ili autobusom u školu i za mjesečnu kartu plaćamo za svako dijete oko 40 evra, slijede aktivosti - sport, klavir i gitara. Za klavir i gitaru zajedno mjesečno plaćamo 150 evra, a za sport sam stavio stavku od 30 evra mjesečno, zato što moramo da platimo članarinu koja se plaća jednom godišnje u sportskom klubu, a djeca idu naravno i na utakmice, tako da sam ovde stavio neku relativno nisku cijenu od 15 evra po djetetu, inače bude i dosta više, ali ja sam stavio ovo kao neku sredinu", ističe Lovra.

"Što se tiče hrane, iskreno ne gledam koliko mjesečno trošimo na hranu, ali ja sam uzeo u obzir da vi svake nedjelje odete u kupovinu, da svaki put potrošite 100 evra na hranu i da još svake dvije nedjelje potrošite dodatno 150 evra na hranu, doći ćete na nekakvu cifru od 700 evra mjesečno, kad imate četiri člana, Tu nekad bude i više, nekad se naravno potroši i manje, ali ja sam ovde uzeo u obzir nekakav trošak od 700 evra mjesečno, jer znate i sami da je sve poskupjelo, tako je i nama trošak za hranu otišao gore.

Kao dvije posljednje stavke sam stavio individualne troškove, gdje ulaze, na primjer, cigarete, odjeća, nekakvi krediti. Supruga i ja, hvala Bogu, ne pušimo, a što se tiče kredita, sve kredite koje smo imali smo otplatili, tako da ovde smo na cifri od nula evra.

Što se tiče odjeće, ja sam stavio ovde cifru od 100 evra mjesečno, zato što ćete nekad potrošiti manje na odjeću, nekad nećete potrošiti ništa, ali evo čisto da stavim neku brojku, pa sam stavio 100 evra mjesečno.

I posljednje, slobodno vrijeme. Svi mi koji smo došli ovdje u Njemačku želimo i da živimo a ne da budemo samo u kući. I onda ćete potrošiti naravno i nešto novca za to - nekad ćete otići negdje na ručak, na izlet..."

Kolika je cifra na kraju, kad je podvukao crtu?

A kad je zbrojio sve troškove na kraju je izašlo 3.760 evra iako su mu mnogi u komentarima zamjerili da nije uračunao sve stavke - ni higijenu, ni kućnu ni ličnu, ni frizera, ni obuću posebno za četvoro, od toga dvoje djece...

Pitaju me a što nisi kupio svoj stan?

Ako vi imate 500.000, 600.000, 700.000 za jedan četvorosoban stan, lijepo ali ja nemam... Možda ćemo razmisliti o tome kad djeca budu velika", kaže Lovro i objašnjava da je danas u Njemačkoj realnost između 2.500 ili prije 3.000 i 4.000 evra troška mjesečno za pristojan život jedne četvoročlane porodice

Komentari drugih ljudi koji žive u Njemačkoj

"Pozdrav Lovro, uz dužno poštovanje ali mislim da ima još puno više troškova. Zaboravio si da treba odjeća za 4 člana. Gdje su posjete frizeru, posebno cijena za žene pramenčići, feniranje... Gdje je koji komad namještaja koji dotraje a treba da se zamjeni... A tek godišnji odmor. A školski pribor laptopovi zavisno od vrste škole, pa 2 auta po dva seta guma. Gdje su lijekovi, vitamini koje ne pokriva zdravstveno. Za 700 evra 4 člana porodice teško će se najesti. A gdje je hemija, higijena..."

"Slušam sve vas kako računate troškove, džeparce, hranu, platu i shvatam koliko smo srećni mi koji živimo u zemljama bivše Juge. Vjerujte mi niti znam koliko ukupno zaradim mjesečno (to se nikad ne zna, sa raznih strana stiže), niti znam koliko za šta trošim. Nikad olovku u ruke nisam uzeo. Nekad muziku častim 50 evra kad izađem u kafanu, nekad 100. Nekad popijem pola litra rakije, nekad i više u kafani. Servisi na autu nalete, akumulator se kupi, gume. Ide se na ljetovanje, zimovanje, produžene vikende. Lijep je život!"

"Moja situacija što se tiče zarade u € - elektro-tehnicar (30 god.) - Pon-pet (po 8 h rada u firmi od 7 do 15:30) u struci od 1.000-1.200€ mi varira plata"

"Kako kaže izreka gdje su velike i krupne jagode, ponesi malu korpu....Nemojte Njemačku hvaliti, majke ti. Moraš raditi dva-tri posla da budeš u plusu a o stresu i pritisku da ne pričamo. Uglavnom katastrofa, pozdrav iz Minhena."

"Austrija ....stan sa svim režijama 1.150 evra. Hrana cca 1.000 evra. 2 auta mjesečno 600. Kredit 350. 4 mobitela 100. Klincima za školu i džeparac 200. To su minimalni sigurni troškovi , a di su još izlasci, gume i servisi za 2 auta, odjeća i obuća i neplanirani troškovi tipa kvar auta ili uređaja, jedan dan skijanja s klincima 200 evra itd.... Cca 3.500 do 4.000 mesecno minimum za sve. Od 6 milja slabo se uštedi...."

"Pozdrav Lovro, pogledao sam tvoj video i što se tiče tvog stana sa tako velikom kvadraturom i lokacijom plaćaš jako jeftino, što se tiče hrane četvoročlana porodica 700€ jako malo trošite, jedinu stavku si preskočio je kozmetika, što se tiče auto osiguranja i poreza za dva auta nije puno, npr moj sin vozi bmw 5 sa 230 PS i osiguranje bez kaska ga košta 1500 €, godisnji porez 450 €. Sve u svemu tvoji troškovi su jako skromni, mislim da su drugima i puno veći."

"A ko može, da 700 evra za hranu, nas je petoro mi trošimo za hranu 1.500 evra"

"Danas radiš da bi samo preživio"

"Naš narod uvijek računa na jednu platu, to u Njemačkoj nema, moraju oboje da rade rade i dječiji dodatak i nekako ide"

"1.400 ti skup stan? U ja u Augsburgu plaćam 1.360 za 83 m2 i još nije nova gradnja.Tako da to uopšte nije skupo što plaćaš čak mislim da je Minhen mnogo skuplji"

"Ja sam u Skandinaviji, obaveze su mi veće za 1.000 evra otkako je počeo rat u Ukrajini, a plata mi se smanjila za 100 jer su ukinuli neki dodatak. Dno dna, legalna pljačka naroda"

"Ne cvjeta cvijeće u to njemačko preduzeće. Njemačka je zemlja za pobjeći iz nje"

