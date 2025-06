"To neće funkcionisati": Činilo se da su pregovori EU i Irana prošli solidno, a onda je stigao iranski šamar

Ministri spoljnih poslova Njemačke, Francuske i Velike Britanije, uz podršku EU, pozvali su Iran da nastavi pregovore o svom nuklearnom programu bez čekanja na kraj sukoba sa Izraelom.

Izvor: X/IDF/Printscreen

Njemačka, Francuska i Velika Britanija pozvale su u petak Iran da nastavi diplomatske napore "bez čekanja na kraj sukoba" kako bi rešio teško pitanje svog nuklearnog programa, ali je Teheran spreman da razmotri diplomatiju tek kada izraelska "agresija" prestane, javile su agencije.

Ministri spoljnih poslova tri zemlje, Johan Vadeful, Žan-Noel Baro, David Lami i visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbjednost Kaja Kalas, razgovarali su sa svojim iranskim kolegom Abasom Arakčijem u Ženevi, nedjelju dana nakon početka izraelskih napada na Iran.

"Pozitivan ishod danas je to što izlazimo iz prostorije sa osjećajem da je Iran u osnovi spreman da nastavi diskusiju o svim pitanjima važnim za nas Evropljane. Naš zajednički zadatak da izbjegnemo dalju eskalaciju na Bliskom istoku i postignemo napredak u pregovorima", rekao je njemački ministar Vadeful.

Britanski ministar spoljnih poslova Lami rekao je da su Evropljani "željni da nastave razgovore" sa Iranom. I, dodao je, "pozivamo Iran da nastavi razgovore sa Sjedinjenim Državama". Takođe je naglasio da su on i njegove evropske kolege "jasno rekli da Iran ne može imati nuklearno oružje". Francuski ministar Baro potvrdio je da ne može biti "konačnog vojnog rješenja za iransko nuklearno pitanje".

Iran uslovljava diplomatiju prekidom napada

Sjedinjene Američke Države i Iran započeli su nekoliko rundi pregovora, koji su naglo prekinuti 13. juna kada je Izrael pokrenuo masovni vazdušni napad na Iran, ciljajući njegov nuklearni program, što je izazvalo iranski odgovor. Od tada, izraelski napadi na Iran i iranska lansiranja raketa na izraelsku teritoriju su se nastavili.

"Pozvali smo iranskog ministra da razmotri pregovore sa svim stranama, uključujući Sjedinjene Države, bez čekanja da napadi prestanu, što takođe snažno podstičemo", naglasio je Žan-Noel Baro.

Iranski ministar spoljnih poslova Abas Arakči odmah je odgovorio da je Iran spreman da "razmotri" diplomatiju "nakon što agresija prestane" i "agresor bude pozvan na odgovornost za počinjene gnusne zločine". Arakči je prvo rekao da su razgovori između EU i Irana bili "ozbiljni i dostojanstveni", ali je brzo postalo jasno da su razlike u stavovima između Evropske unije i Irana ogromne.

"Iranski nuklearni program je u mirnodopske svrhe, a napadi na njega predstavljaju kršenje međunarodnog prava. Najjasnije sam rekao da iranske obrambene sposobnosti nisu predmet pregovora", rekao je on, dodajući da će Iran nastaviti da koristi svoje legitimno pravo na samoodbranu.

Izrael skeptičan prema pregovorima

Visoka predstavnica EU za spoljnu politiku i bezbednost, Kaja Kalas, izjavila je da pregovori sa Iranom moraju ostati otvoreni. Izrael je ranije saopštio da očekuje istinske napore za ograničavanje iranskih nuklearnih kapaciteta od današnjeg sastanka evropskih i iranskih ministara.

"Proteklih decenija smo se nagledali diplomatskih razgovora, i pogledajte rezultate. Ako će biti istinskih napora da se zaustave iranski kapaciteti, onda je to nešto što možemo razmotriti, ali ako je to samo još jedan sastanak i diskusija, to neće funkcionisati", rekao je izraelski ambasador pri UN Dani Danon novinarima u Ujedinjenim nacijama.

Teheran je pod sve većim pritiskom da pristane na ograničenja svog nuklearnog programa kako bi zaustavio potencijalni razvoj atomskog oružja. Iranska strana ističe da neće razgovarati sa administracijom američkog predsjednika Donalda Trampa dok se izraelski napadi ne zaustave.