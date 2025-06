Vens: Pokušaj uzvraćanja bio bi katastrofalna greška

Iran bi napravio "katastrofalnu grešku" ako bi pokušao da uzvrati SAD zbog napada na njegove nuklearne objekte, jer bi svaka akcija bila dočekana "nadmoćnom silom", rekao je američki potpredsjednik Džejms Dejvid Vens.

"Moja poruka Irancima je da bi to bila najgluplja stvar na svijetu ako bi to učinili. Ako Iranci žele da prošire ovo napadom na američke trupe, mislim da bi to bila katastrofalna greška. Kao što je predsjednik (Donald Tramp) rekao sinoć, Iranci bi se susreli sa nadmoćnom silom", rekao je Vens En-Bi-Si njuzu.