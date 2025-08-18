logo
"Tajms skver" zatvoren zbog policijske istrage

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez
Policijska uprava grada Njujorka obavijestila je građane da izbjegavaju Tajms skver u centru Menhetna "zbog aktivne policijske istrage".

tajms skver zatvoren zbog policijske istrage Izvor: YouTube/Screenshot

"Izbjegavajte područje Zapadne 43. ulice i 7. avenije na Menhetnu. Očekujte vozila hitne pomoći i kašnjenja u okolnom području", saopštila je uprava na mreži "Iks".

Slika iz ptičje perspektive, objavljena na mreži, prikazuje dio Sedme avenije od dva bloka između 42. i 44. ulice koji je zatvoren za saobraćaj.

Ova oblast je jedna od najprometnijih u centru Menhetna i obično je zagušena vozilima i pješacima radnim danom ujutru.

Kancelarijskim radnicima u zgradi u centru zatvorenog dijela avenije rečeno je da se udalje od prozora.

Njujorška policija za sada nije dostupna za komentar.

(Srna)

