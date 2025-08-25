logo
Ogroman požar u najvećoj njemačkoj luci: Odzvanjaju eksplozije, dim i haos nad gradom (Video)

U luci Hamburga izbio je veliki požar koji je izazvao eksplozije i gust oblak dima vidljiv kilometrima. Više ljudi je lakše povrijeđeno, a autoputevi i lokalna naselja blokirani su u vršnom saobraćaju dok se vatrogasne i policijske ekipe bore s vatrom.

Požar u njemačkoj luci Izvor: x/printscreen/@BlaulichtDe

Danas popodne izbio je veliki požar u luci u Hamburgu, najvećoj u Njemačkoj. Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se vidjeti kilometrima unaokolo. Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica, prenio je Bild.

U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz gasnih boca, koje navodno sadrže azot-oksid. Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povrijeđenih.

(MONDO)

Njemačka požar

