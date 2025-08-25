Ogroman požar u najvećoj njemačkoj luci: Odzvanjaju eksplozije, dim i haos nad gradom (Video)

U luci Hamburga izbio je veliki požar koji je izazvao eksplozije i gust oblak dima vidljiv kilometrima. Više ljudi je lakše povrijeđeno, a autoputevi i lokalna naselja blokirani su u vršnom saobraćaju dok se vatrogasne i policijske ekipe bore s vatrom.

Izvor: x/printscreen/@BlaulichtDe

Danas popodne izbio je veliki požar u luci u Hamburgu, najvećoj u Njemačkoj. Gust crni oblak dima iznad Hamburga može se vidjeti kilometrima unaokolo. Eksplozije u skladištu pokrenule su veliku policijsku i protivpožarnu uzbunu u gradu, parališući nekoliko naselja i auto-puteva tokom špica, prenio je Bild.

U 15:31 prijavljen je požar u skladištu. Navodno se zapalio automobil u brodarskoj kompaniji. Čule su se eksplozije iz gasnih boca, koje navodno sadrže azot-oksid. Prema nepotvrđenim informacijama u požaru ima povrijeđenih.

Update Hamburg-Veddel:

Lagerhalle in Flammen, Gasflaschen explodieren – Feuerwehr mit Großaufgebot vor Ort.



Verletzte bestätigt

A1 zwischen Norderelbe & Moorfleet voll gesperrt, lange Staus

Polizei & Nina-App warnen vor Rauch#Hamburg#Großbrand#A1#Veddelpic.twitter.com/nevMNjJsvu — Blaulichtreport-Deutschland (@BlaulichtDe)August 25, 2025

(MONDO)