Sjevernokorejski lider danas stiže u Peking specijalnim oklopnim vozom "Taeyangho", poznatim i kao "utvrđenje na šinama". Ovaj simbol dinastijske moći i izolacije sadrži luksuzne prostorije i komunikacione centre.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un danas stiže u Peking svojim oklopnim vozom kako bi sutra prisustvovao velikoj vojnoj paradi u glavnom gradu Kine, gdje njegovo prisustvo pored kineskog i ruskog predsjednika, Si Đinpinga i Vladimira Putina, prema pisanju tamošnjih medija, obećava da bude istorijsko.

Kim Džong Un, koji je napustio Pjongjang u ponedeljak, prešao je granicu tokom noći, dok se Kina priprema za sutrašnju paradu kojom će se obilježiti 80. godišnjica završetka Drugog svetskog rata, javila je južnokorejska agencija Jonhap, pozivajući se na sjevernokorejske medije.

#BREAKING: Kim Jong Un Leaves Pyongyang for China by Train



North Korean leader Kim Jong Un has departed Pyongyang by train bound for China, continuing his tradition of rail travel for international visits.#KimJongUn#China#NorthKorea#Pyongyangpic.twitter.com/hMF3VZf198 — upuknews (@upuknews1)September 1, 2025

Sjevernokorejski lider bi trebalo da stigne u Peking tokom dana posle putovanja od 1.300 kilometara koje vozom traje gotovo čitav dan. Očekuje se da će njegov dolazak biti obavijen najvećom tajnom, kao i mnoge njegove aktivnosti. Sjevernokorejska novinska agencija KCNA objavila je fotografije Kim Džong Una kako puši cigaretu na peronu pre nego što se ukrcao u maslinasto-zeleni voz sa zlatnim ukrasima.

Vidi opis Kim Džong Un oklopnim vozom stiže u Peking: Zavirite u njegovu tvrđavu na šinama - ovaj bunker krije brojne tajne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Michael ZHANG / AFP / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Michael ZHANG / AFP / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Pang Xinglei / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Još jedna fotografija ga prikazuje kako se smeši i sedi sa pomoćnicima za radnim stolom ispred nacionalne zastave u kupeu obloženom drvetom.

Izvor: EPN/Newscom / Newscom / Profimedia

Voz Kim Džong Una

U Kinu dolazi staromodnim zelenim vozom, koji je postao simbol izolacije i tajnovitosti ove nacije, a koji, prema tvrdnjama južnokorejskih medija, poseduje restoran u kojem se služe fina francuska vina i jela poput svežeg jastoga. Oklopni voz ima oko 90 vagona, među kojima su sale za prijeme i konferencije, spavaće sobe, satelitske telefonske veze i televizori sa ravnim ekranom.

Voz je toliko teško oklopljen da se kreće prosečnom brzinom od svega 60 kilometara na sat. Voz se nekoliko puta pojavljivao u javnosti otkako je Kim preuzeo vlast 2011. godine, ističući odnose Sjeverne Koreje sa Rusijom i Kinom. "Prije nego što se Kimov voz približi stanici, gasi se struja na drugim šinama kako nijedan voz ne bi mogao da se kreće", prenio je list.

Posljednji put je posjetio Peking 2019. godine na događaju povodom 70. godišnjice diplomatskih odnosa Kine i Severne Koreje. I tada je u Kinu doputovao vozom. Tradiciju putovanja vozom započeo je Kimov deda, Kim Il Sung, koji je tako išao u Vijetnam i Istočnu Evropu. Kimov otac, Kim Džong Il, takođe se vozio ovim prevoznim sredstvom jer se navodno plašio letenja.

Memoari bivšeg ruskog zvaničnika Konstantina Pulikovskog, na osnovu izveštaja ruskog ministra spoljnih poslova u vozu 2001. godine, tokom jednomjesečne vožnje Kim Džong Ila po Rusiji, daju sliku luksuza. Pulikovski je tvrdio da su vozom upravljale prelijepe žene i da je bio pun ekstravagantnih jela i vina, navodi se u članku Njujork tajmsa iz 2002. godine.

Paradu u organizaciji kineskog predsjednika Si Đinpinga

Kim Džong Un je među 26 šefova država i vlada iz celog sveta pozvanih na paradu u organizaciji kineskog predsednika Si Đinpinga.

Prisustvovaće i ruski predsednik Vladimir Putin. Protokol oko prijema i boravka Kima se drži u tajnosti. Južnokorejska obaveštajna služba očekuje da će Kim imati "poseban tretman" i da će sedeti pored kineskog i ruskog predsednika, rekao je južnokorejski poslanik Li Seong Kveun posle sastanka sa predstavnicima obaveštajnih službi.

Spekulacije su brojne o mogućem sastanku Kim-Si-Putin. Samo pojavljivanje Kim Džong Una u javnosti, zajedno sa brojnim stranim liderima tokom parade, već se smatra događajem bez presedana.

Ocjenjuje se da će Kina paradom i dolaskom zvaničnika kao što su Putin i Si, zadati udarac u kontekstu pojačanog rivalstva sa SAD. Kina tom paradom želi da pokaže svoj diplomatski uticaj i vojnu moć. Bezbednost u Pekingu je pojačana u pripremi za paradu.

Pogledajte fotografije Vladimira Putina u Kini:

Vidi opis Kim Džong Un oklopnim vozom stiže u Peking: Zavirite u njegovu tvrđavu na šinama - ovaj bunker krije brojne tajne Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 1 / 5 Izvor: Guo Xulei / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 2 / 5 Izvor: Hao Yuan / Xinhua News / Profimedia Br. slika: 5 3 / 5 AD Izvor: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 4 / 5 Izvor: Vladimir Smirnov / Sputnik / Profimedia Br. slika: 5 5 / 5

Vojnici su zauzeli položaje na mostovima i uglovima ulica. Kilometri metalnih barijera su unaprijed postavljeni duž avenija. Od stupanja na dužnost lidera povučene zemlje koja je pod strogim međunarodnim sankcijama, Kim Džong Un je tek na svom 11. putovanju u inostranstvo. Prethodno je četiri puta posjetio Kinu.

"Ta posjeta pokazuje da je Sjeverna Koreja prihvaćena kao član grupe zemalja koje predvodi Kina, a koja uključuje i Rusiju. To pokazuje da Kina toleriše, ali ne pozdravlja, trenutne odnose između Severne Koreje i Rusije", saveznika, ali i rivala, rekao je Kristofer Grin (Christopher Green), stručnjak za Korejsko poluostrvo u Međunarodnoj kriznoj grupi. Tri zemlje imaju bliske odnose koji datiraju još iz vremena Hladnog rata.

Sjeverna Koreja je sada postala jedan od glavnih saveznika Rusije u ratu u Ukrajini, šaljući hiljade vojnika i oružje. Si i Putin su danas pokazali uzajamno razumevanje na početku razgovora u Pekingu usred pojačanih tenzija sa SAD i Zapadom.

Putin, uprkos sastanku sa Donaldom Trampom (Trump) na Aljasci 15. avgusta, nije tokom svoje posjete Kini dao nikakve znake da će popustiti pod pritiskom američkog predsednika za rešavanje sukoba u Ukrajini. Sa druge strane, Kina i SAD su se početkom 2025. godine upustile u trgovinski rat sa carinskim merama, pre nego što su pristale na "privremeno primirje". Odnosi između Rusa i Kineza sa Evropljanima su takođe zategnuti.

(MONDO)