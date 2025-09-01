Kim Džong Un stiže specijalnim vozom kod Si Đipinga

Kim Džong Un krenuo je danas vozom za Peking specijalnim vozom.

Lider Sjeverne Koreje Kim Džong Un krenuo je specijalnim vozom za Peking u Narodnoj Republici Kini, javlja sjevernokorejska agencija "Yonhap News Agency". On je vlast preuzeo krajem 2011. godine i ovo će mu biti prvo prisustvo multilateralnom diplomatskom događaju.

Predsjednik Kine Si Đinping je ugostio brojne lidere sa Istoka, a glavni gost je očekivano predsjednik Rusije Vladimir Putin koji je privukao pažnju na crvenom tepihu na dočeku u lučkom gradu Tjenđinu. Počeo je samit Šangajske organizacije za saradnju nakon čega je za srijedu 3. septembra zakazana vojna parada u Kini povodom 80 godina od završetka Drugog svjetskog rata.

Kim Džong Un će prisustvovati glavnom trilateralnom sastanku na kom će biti Si Điping i Kim Džong Un. Međutim, ono što je privuklo pažnju kod Kima jeste što ne putuje avionom, već specijalnim vozom.

Očekuje se da će u Peking stići za oko 20 do 24 sata. On se navodno plaši letenja zbog čega izbjegava kad god može da putuje avionom.

Na sastanak sa Putinom prije šest godina, 2019. godine, doputovao je vozom u Vladivostok. Prema pisanju ruskih medija, ovaj voz je dobio otac Kim Džong Una od Staljina.

#BREAKING: Kim Jong Un Leaves Pyongyang for China by Train



North Korean leader Kim Jong Un has departed Pyongyang by train bound for China, continuing his tradition of rail travel for international visits.#KimJongUn#China#NorthKorea#Pyongyangpic.twitter.com/hMF3VZf198 — upuknews (@upuknews1)September 1, 2025

Cijeli voz je prošao više faza modernizacije kroz decenije. Ovo je "putujuća tvrđava" koja ima restoran, kuhinju i teško naoružanje uz posebne bezbjednosne sisteme zbog bezbednog putovanja Kim Džong Una.

