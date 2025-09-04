logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Teška nesreća u Berlinu: Automobilom pokosio grupu mališana i njihovu učiteljicu

Teška nesreća u Berlinu: Automobilom pokosio grupu mališana i njihovu učiteljicu

Autor Uroš Matejić
0

U četvrtak popodne u naselju Veding u Berlinu, automobil je udario grupu djece, a troje je povrijeđeno i prebačeno u bolnicu. U incidentu je teško povrijeđena i učiteljica koja je bila sa djecom.

Automobil udario djecu u Berlinu Izvor: X/@nexta_tv/Printscreen

Automobil je u četvrtak popodne udario u grupu ljudi u Berlinu. Na mjestu događaja ima povrijeđenih, među kojima su i djeca. Nesreća se dogodila u naselju Veding, na uglu ulica Seštrase i Donagestel, oko 13:10 časova.

Prema prvim informacijama, automobil marke BMV je prilikom skretanja udario grupu djece uzrasta od sedam do osam godina.

Prema pisanju lista Bild, od ukupno 15 djece, troje je povrijeđeno i prebačeno u obližnju kliniku Virhov. Njihova učiteljica je takođe teško povrijeđena.

Vozač je iz nesreće izašao nepovrijeđen, a policija ga je zadržala na mjestu događaja. Berlinska policija je potvrdila listu Berliner Morgenpost da interveniše na mjestu nesreće, ali za sada ne može da pruži detalje o počiniocu niti tačnom broju povrijeđenih. Pretpostavlja se da je riječ o nesrećnom slučaju.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Njemčka Berlin

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ