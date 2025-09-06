Otkriveno naselje potopljeno prije 8.000 godina: "Otkrili smo vremensku kapsulu"

Cilj istraživanja je da se otkriju izgubljena naselja iz geološke epohe mezolita i da se ispitaju potopljeno sjevernoevropsko priobalje.

Izvor: YouTube/Global News

Danski arheolozi su ispod voda Orhuskog zaliva u sjevernom dijelu zemlje otkrili naselje iz kamenog doba, staro više od 8.000 godina. Potopljeno je porastom nivoa mora.

Orhus je drugi po veličini grad u Danskoj, čiji stručni timovi već šest godina rade na projektima mapiranja dijelova morskog dna u Baltičkom i Sjevernom moru. Cilj istraživanja je da se otkriju izgubljena naselja iz geološke epohe mezolita i da se ispitaju potopljeno sjevernoevropsko priobalje.

Pred kraj posljednjeg ledenog doba, prije oko 8.500 godina,U Danskoj otkriveno naselje potopljeno prije 8.000 godina izazvalo je porast nivoa mora od čak dva metra po vijeku. Ovo je promijenilo život u sjevernoj Evropi, jer su zajednice lovaca-sakupljača bile primorane da se sele ka unutrašnjosti, a povećani vodostaji su potopili postojeća priobalna naselja.

Mnoga od njih bi bila zauvijek izgubljena. Danski podvodni arheolozi locirali su mezolitsko priobalno naselje na oko 7,6 metara ispod površine Orhuskog zaliva. Ronioci su iskopali površinu od oko 37 kvadratnih metara na malom prostoru (naselju) koje se nalazi u blizini obale.

Iskopavanja i istraživanja u Danskoj vodi Peter Mo Astrup, podvodni arheolog, sa timom iz muzeja Moesgard u Hejbergu.

Do sada su ronioci otkrili životinjske kosti, kameno oruđe, vrhove strijela, zub foke i male komade obrađenog drveta, koji arheolozima pružaju sliku o tome kakav je bio život na obali prije više hiljada godina.

Rekonstrukcija potopljenog priobalja

Kako bi se rekonstruisala slika brzog porasta nivoa mora, danski istraživači koriste dendrohronologiju koja proučava drevne godove drveća. Na lokalitetu se nalazi mnogo potopljenih panjeva koji su sačuvani u blatu i sedimentima, što omogućava precizno datiranje. Podaci bi mogli da otkriju kada je priobalno drveće potopljeno.

"Sve što smo otkrili ukazuje na vremensku kapsulu. Kada je nivo mora porastao, u okruženju u kome nema kiseonika, priroda je sve sačuvala i sve deluje kao da je tada vreme stalo", istakao je Peter Mo Astrup, podvodni arheolog.

Dalja iskopavanja se nastavljaju na dvije lokacije u Orhuskom zalivu, koji nema veliku dubinu, kao i kod obala Njemačke.

Povećani nivo mora je potopio ogromno kopneno područje koje je poznato kao Dogerland. Ono je povezivalo Britaniju sa kontinentalnom Evropom, a sada je locirano ispod južnog dijela Sjevernog mora.

Ova istraživanja bi mogla da pruže više podataka o životu populacija u kamenom dobu i uticaju prirode koja je u potpunosti izmijenila pejzaž prije više od 8.000 godina.

(RTS)