Masakr u Jerusalimu: Napadači upali u autobus, ima mrtvih (Video)

Napad u centru Jerusalima su izvela najmanje dva naoružana napadača

Izvor: EPA

Najmanje četiri osobe su ubijene u pucnjavi u Jerusalimu, potvrdile su vlasti.

Prvobitno je objavljeno da je najmanje 15 povrijeđeno, a bolničari su sada potvrdili da su četiri osobe preminule.

Izraelski mediji su izvijestili da su dva napadača ušla u autobus i otvorila vatru dok je autobus stizao do glavne raskrsnice na severnom ulazu u Jerusalim, na putu koji vodi do jevrejskih naselja koja se nalaze u istočnom Jerusalimu. Dvojica su ubijena, saopštila je policija.

Snimci napada prikazuju desetine ljudi kako beže sa autobuske stanice na prometnoj raskrsnici tokom jutarnjeg špica. Bolničari koji su izašli na lice mjesta rekli su da je područje bilo haotično i prekriveno razbijenim staklom, sa povrijeđenim ljudima koji su ležali bez svijesti na putu i ​​trotoaru u blizini autobuske stanice.

Motiv pucnjave i ko ju je izvršio za sada nisu poznati.

(Sky news/MONDO)