Ministarka zdravlja se srušila na konferenciji uživo (Video)

Autor Aleksandar Blagić
0

Švedska ministarka zdravlja srušila se na bini tokom konferencije uživo.

Švedska ministarka zdravlja se onesvijestila na konferenciji uživo Izvor: X//MyLordBebo/Printscreen

Švedska ministarka zdravlja Elisabet Lan se srušila na bini tokom konferencije uživo. Snimak švedske ministarke je za kratak vremenski period postao viralan na svim društvenim mrežama.

Na pomenutom snimku se vidi kako Elizabet Lan stoji sa još tri govornika na bini. Dok govori druga osoba, vidi se na startu snimka kako se ona ljula i ubrzo pada unaprijed.

Konferenciji je prisustvovao i premijer Švedske Ulf Kristerson. Ispred male bine bili su predstavnici medija i svi su skočili da pomognu kada je Elizabet pala.

Delovalo je da se onesvijestila, ali to nije zasad zvanično potvrđeno. Odmah joj je pružena i ljekarska pomoć nakon čega se vratila na binu.

Objasnila je da joj je pao nivo šećera u krvi i da je to razlog incidenta. Na svu sreću se nije povredila i dobro se osjećala nakon pada sa bine.

Tagovi

Švedska

