I ljevičari i desničari zatražili glasanje o povjerenju Evropskoj komisiji

Autor Vesna Kerkez
Ljevica Evropskog parlamenta podnijela je zahtjev za glasanje o povjerenju Evropskoj komisiji, prije svega zbog trgovinske strategije i stava Evropske komisije prema ratu u Gazi

Izvor: Christophe Licoppe/European Commission

Dan ranije isti zahtjev podnijele su desničarske Patriote za Evropu.

Ljevica je prikupila potrebna 72 potpisa za pokretanje postupka, uz pomoć Zelenih i samostalnih poslanika.

I ova politička grupacija smatra da je nedavno postignuti trgovinski sporazum između EU i SAD "štetan, asimetričan i nerecipročan" i da je postignut "bez demokratskog mandata". Sporazum između EU i Merkosura takođe je žestoko kritikovan.

Kada je riječ o ratu u Gazi, 72 poslanika Evropskog parlamenta kritikovalo je "pasivnost Komisije" i pozvalo na "neodložnu suspenziju sporazuma o pridruživanju između EU i Izraela, uvođenje sankcija Izraelu i sveobuhvatni embargo na oružje".

Kako su naveli, EU je zatvorila oči pred jednom od najgorih katastrofa našeg vijeka, sa više od 60.000 mrtvih, prenosi RT Balkan.

Prijedlog za izglasavanje nepovjerenja takođe osuđuje "neuspjeh Komisije da se pozabavi i klimatskom i socijalnom krizom širom Evrope".

Iz svih ovih razloga, poslanici Evropskog parlamenta koji su potpisali prijedlog zaključuju da Ursula fon der Lajen i njeni komesari treba da podnesu ostavke.

(Srna)

