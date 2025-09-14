Najveći teret nose porodice: Broj oboljelih od Alchajmera u EU udvostručiće se do 2030.

Evropski parlament traži posebnu strategiju i sigurno finansiranje za Alchajmerovu bolest i demenciju, dok milioni porodica širom kontinenta prolaze kroz emotivni i finansijski pakao brige o najbližima.

Izvor: Robert Kneschke/Shutterstock

Evropski parlament pozvao je Evropsku komisiju da usvoji posebnu strategiju za borbu protiv Alchajmerove bolesti i drugih oblika demencije, uz jasno definisano finansiranje i konkretne rokove.

Tokom plenarne sjednice u Strazburu, poslanici su naglasili razmjere izazova: trenutno oko sedam miliona ljudi u Evropi živi sa Alchajmerom, a očekuje se da će se taj broj udvostručiti do 2030. godine.

Demencija predstavlja "jedan od naših najozbiljnijih izazova u oblasti javnog zdravlja. Ako djelujemo zajedno, možemo doći do bržih i boljih rezultata", rekao je komesar za budžet Pjotr Serafin, ističući da je ključno sarađivati u istraživanjima, dijagnostici i liječenju.

Komisija je u januaru 2025. pokrenula zajedničku akciju o demenciji i zdravlju (JADE Health), trogodišnju inicijativu vrijednu 4,5 miliona evra iz programa EU4Health. Cilj je da se državama članicama pomogne u prevenciji i ranom otkrivanju bolesti, kao i u pružanju edukacije i podrške članovima porodica, zdravstvenim radnicima i drugim akterima.

Dugoročni planovi EU

Međutim, Evropski parlament želi da ode korak dalje i obezbijedi dugoročni plan.

"Poslije evropskog plana protiv raka, očekujemo plan za kardiovaskularne bolesti, ali ne bi trebalo da se tu zaustavimo", rekao je Tomislav Sokol (Hrvatska/EPP), pozivajući na sličan pristup i u borbi protiv demencije.

Poslanici su istakli da demencija ima višeslojan uticaj, pogađa ne samo pacijente, već i njihove negovatelje i čitave zdravstvene sisteme. Zato traže sveobuhvatnu strategiju sa sigurnim finansiranjem, ulaganjima u istraživanje i snažnijim mjerama prevencije.

Prema studiji objavljenoj u Lancetu, osobe sa demencijom u prosjeku dobijaju od jednog do pet sati neformalne njege dnevno, uglavnom od članova porodice. Upravo ova vrsta brige čini najveći dio troškova povezanih sa demencijom, između 50 i 90 odsto ukupnih izdataka.

Ukupni godišnji troškovi procjenjuju se na između 2.687 i 15.468 evra po pacijentu, od 162,9 miliona evra u Estoniji do čak 32,6 milijardi u Njemačkoj.

"Ne smijemo nikada zaboraviti pacijente i njihove porodice, oni moraju biti stub naše akcije. Često su negovatelji i porodice prepušteni sami sebi, iscrpljujući svoje emocionalne i finansijske resurse", poručila je Margarita de la Pisa Karion (Španija/ECR).

"Udruživanjem resursa u oblastima kao što je ova o kojoj danas raspravljamo možemo postići mnogo više, i to brže. To je najvažnije za evropska društva", zaključio je Serafin.

(MONDO/EUpravo zato)