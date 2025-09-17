Incident ispred zgrade FBI-a: Vozač se zaletio u ogradu, pa bacio američku zastavu preko kapije (FOTO)

Vozač se zaletio automobilom u sigurnosnu ogradu zgrade američkog Federalnog istražnog biroa (FBI) u Pitsburgu, saopštile su vlasti.

Izvor: X/Screenshot

FBI je saopštio da se incident dogodio jutros oko 2.40 časova i da se traga za vozačem, muškarcem koji je poznat agentima FBI.

"Ovaj incident se smatra ciljanim napadom na FBI. Nijedan naš pripadnik nije povrijeđen", navodi se u saopštenju FBI.

Nakon što je udario u ogradu, vozač je uzeo američku zastavu sa zadnjeg sjedišta i bacio je preko kapije prije nego što je otišao.

BREAKING: Driver rams FBI Pittsburgh field office gate in targeted 'act of terror,' official sayspic.twitter.com/QlVOrC7FR5 — Fox News (@FoxNews)September 17, 2025

Istražioci, uključujući i odred za deaktivaciju bombi, bili su na licu mjesta, navodi AP.

Kristofer Đordano, agent FBI u Pitsburgu, rekao je novinarima da djeluje da je automobil imao "neku vrstu poruke" na jednom od bočnih prozora, kao i da je taj čovjek poznat Birou.

"On je dolazio ovdje u terensku kancelariju FBI-ja prije nekoliko sedmica da podnese žalbu koja nije imala mnogo smisla", naveo je Đordano.

SRNA