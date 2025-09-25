Dječak (13) preživio nemoguć let aviona: Putovao preko 1000 kilometara sakriven u dijelu za točkove

Dečak je preživeo cijeli let skrivajući se u stajnom trapu putničkog aviona koji je leteo iz Avganistana u Indiju.

Avganistanski tinejdžer se, prema navodima, sakrio u odjeljak za točkove aviona, koji je sleto na aerodrom u Indiji. Trinaestogodišnji dečak preživio je cijeli let skrivajući se u stajnom trapu putničkog aviona koji je letio iz Avganistana u Indiju, prenosi People.

Avganistanski tinejdžer se sakrio u zadnji dio stajnog trapa putničkog aviona, kada je poleteo iz Kabula, prije nego što je sleteo na Međunarodni aerodrom Indira Gandi (IGI) u Delhiju, u nedelju, 21. septembra, preneli su BBC, CNN i The Indian Express.

Prema navodima medija, neidentifikovani dječak je želo da otputuje u Iran i krišom je ušao na aerodrom u Kabulu, gdje se sakrio u zadnji dio aviona, pogrešno misleći da let za Delhi zapravo ide za Teheran.

Nakon leta od oko 1.000 kilometara, koji traje približno 90 minuta, osoblje aerodroma je na pisti primijetilo dječaka u pidžami kako sam luta i prijavilo to Centralnim industrijskim bezbjednosnim snagama (CISF), koje su ga privele na ispitivanje. Nakon "detaljnog ispitivanja" od strane službenika Imigracionog odjeljenja, dječak je istim avionom vraćen nazad oko 16 časova po lokalnom vremenu, izvijestio je Express.

"Ispostavilo se da se sakrio u zadnji centralni odjeljak stajnog trapa (zadnji prostor za točkove) aviona. On je iz grada Kunduz u Avganistanu", navodi se u saopštenju CISF koje prenosi list.

"Nakon toga, obezbjeđenje i tehničko osoblje avio-kompanije izvršili su bezbednosnu proveru aviona, tokom koje je u zadnjem dijelu stajnog trapa pronađen mali crveni audio zvučnik", dodale su vlasti.

Pozivajući se na podatke Federalne administracije za avijaciju (FAA), Express prenosi da je 132 ljudi pokušalo da putuje u odjeljcima stajnog trapa komercijalnih aviona između 1947. i 2021. godine.

Putovanje u stajnom trapu je izuzetno opasno, a procenjena stopa smrtnosti iznosi 77 odsto zbog nedostatka kiseonika i ekstremno niskih temperatura na visinama od 9.000 do 12.000 metara tokom leta, prenijeli su The Indian Express i CNN. Kabine komercijalnih aviona nisu pod pritiskom niti zagrejane kao ostatak letjelice, što uzrokuje brzi pad temperature i stoga postoji mogućnost hipotermije, kao i mogućnost povreda prilikom sletanja.

