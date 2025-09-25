Treća misteriozna smrt za sedmicu dana: Bivši ruski funkcioner pronađen mrtav ispred hotela u Moskvi

Aleksandar Fedotov je diplomirao na Vojno-transportnom univerzitetu Ruskih željezničkih trupa i penzionisao se u činu kapetana

Izvor: Haggardous50000/shutterstock

U Moskvi je u petak pronađeno tijelo muškarca za koga se pretpostavlja da je identifikovan kao Aleksandar Fedotov, bivši predsjednik Komiteta za razvoj transportne infrastrukture, potvrdilo je više izvora za sajt Fontanka.

Tijelo je pronađeno ispod prozora hotela u Šeremetjevu, gdje je Fedotov verovatno boravio u sobi na jednom od viših spratova, a prema izvorima, smrt je nastupila dan ranije.

Aleksandar Fedotov je diplomirao na Vojno-transportnom univerzitetu Ruskih željezničkih trupa i penzionisao se u činu kapetana. Radio je u Direkciji za transportnu izgradnju i u Sevzapupravtodoru, 2022. godine imenovan je za zamjenika šefa Komiteta za transportnu infrastrukturu (KRTI ), a ubrzo je postao predsjednik tog tijela.

U vrijeme kada je Fedotov bio na funkciji, komitet, koji je ranije bio pod nadzorom viceguvernera Nikolaja Linčenka, više nije bio odgovoran za izgradnju metroa u Sankt Peterburgu, što je prešlo u nadležnost Odbora za građevinarstvo.

U aprilu 2024. godine, Fedotov je na svoj zahtjev napustio mjesto šefa Komiteta za industrijski razvoj i infrastrukturu.

Treća smrt za sedmicu dana

Bivši zvaničnik Boris Avakjan, koji je u utorak pobjegao sa suda u Sankt Peterburgu, pronađen je juče mrtav u zgradi konzulata Jermenije.

"Prema preliminarnim podacima, Avakjan je izvršio samoubistvo u zgradi konzulata", rekao je sagovornik agencije.

Alexander Tyunin, boss of a major chemical composites plant linked to the armed forces, was found near his car in Moscow, A suicide note was found near his body claiming he had been suffering from depression.pic.twitter.com/fakgkc4sFI — Vijesti (@Vijesti11111)September 19, 2025

Prije samo pet dana, tačnije 20. septembra, na periferiji Moskve pronađeno je tijelo Aleksandra Tjunina (50), generalnog direktora kompanije NPK Himprominžiniring, koja je bila filijala državnog nuklearnog giganta Rosatom. Tjuning je 20. visoki ruski funkcioner koji je preminuo pod misterioznim okolnostima.

(Blic/MONDO)