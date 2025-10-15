Sudar aviona na parkingu aerodroma: Drama u Torontu, pojavio se i snimak (Video)

Na aerodromu u Torontu dogodio se sudar dva aviona.

Izvor: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Na aerodromu u Torontu u Kanadi dogodio se sudar dva aviona, piše "Dejli Mejl". Incident se dogodio prilikom parkiranja.

Na snimku koji je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, vidi se kako avion avio-kompanije "Air Canada" prilazi mjestu za parkiranje aviona na aerodromu u Torontu. Pored je bilo drugih aviona, pilot je vjerovatno mislio da može da parkira letjelicu, ali je usljed loše procjene oštetio dva već parkirana aviona.

U pogrešnoj procjeni su učestvovali i članovi zemaljskog osoblja koji su ga navodili na mjesto za parking. Nije poznat stepen oštećenja aviona.