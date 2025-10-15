logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudar aviona na parkingu aerodroma: Drama u Torontu, pojavio se i snimak (Video)

Sudar aviona na parkingu aerodroma: Drama u Torontu, pojavio se i snimak (Video)

Autor N.D. Izvor mondo.rs
0

Na aerodromu u Torontu dogodio se sudar dva aviona.

Sudar aviona u Torontu Izvor: EPA-EFE/RONALD WITTEK

Na aerodromu u Torontu u Kanadi dogodio se sudar dva aviona, piše "Dejli Mejl". Incident se dogodio prilikom parkiranja.

Na snimku koji je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, vidi se kako avion avio-kompanije "Air Canada" prilazi mjestu za parkiranje aviona na aerodromu u Torontu. Pored je bilo drugih aviona, pilot je vjerovatno mislio da može da parkira letjelicu, ali je usljed loše procjene oštetio dva već parkirana aviona.

U pogrešnoj procjeni su učestvovali i članovi zemaljskog osoblja koji su ga navodili na mjesto za parking. Nije poznat stepen oštećenja aviona.

Pročitajte i ovo

Tagovi

avion Toronto

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ