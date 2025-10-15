Sudar aviona na parkingu aerodroma: Drama u Torontu, pojavio se i snimak (Video)

Na aerodromu u Torontu dogodio se sudar dva aviona.
Na aerodromu u Torontu u Kanadi dogodio se sudar dva aviona, piše "Dejli Mejl". Incident se dogodio prilikom parkiranja.
Na snimku koji je ubrzo osvanuo na društvenim mrežama, vidi se kako avion avio-kompanije "Air Canada" prilazi mjestu za parkiranje aviona na aerodromu u Torontu. Pored je bilo drugih aviona, pilot je vjerovatno mislio da može da parkira letjelicu, ali je usljed loše procjene oštetio dva već parkirana aviona.
U pogrešnoj procjeni su učestvovali i članovi zemaljskog osoblja koji su ga navodili na mjesto za parking. Nije poznat stepen oštećenja aviona.
At Toronto Airport, a Boeing was unsuccessfully squeezed between two other airliners — all three aircraft were damaged— NEXTA (@nexta_tv)October 15, 2025
✈️According to the Daily Mail, ground staff likely mistook the space between the planes for a parking spot.pic.twitter.com/ImrPSBtbK9