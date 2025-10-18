Dobrovoljno ili silom: Dvadeset zemalja EU traži vraćanje Avganistanaca

Dvadeset evropskih zemalja vrši pritisak na Evropsku komisiju da počne sa vraćanjem Avganistanaca koji nelegalno borave u Evropi, bilo dobrovoljno ili silom.

Izvor: jorisvo/Shutterstock.com

U pismu upućenom Magnusu Bruneru, komesaru za unutrašnje poslove i migracije, dvadeset evropskih zemalja udružilo se da bi izvršile pritisak na Evropsku komisiju da pronađe načine za vraćanje avganistanskih državljana koji nelegalno žive u Evropi.

Pismo je predstavila belgijski ministar za azil i migracije Anelen van Bosajt.

Ona je rekla da članice predlažu pregovore sa talibanskim vlastima, prenosi "Juronjuz".

Mnoge zemlje EU navode da činjenica da trenutno ne mogu da deportuju Avganistance, čak ni one osuđene za krivična djela, zbog toga što nemaju formalan sporazum sa Avganistanom nakon promjene vlasti 2021. godine, predstavlja prijetnju po bezbjednost zemalja EU i podriva povjerenje javnosti u politiku azila.

Pismo su zajedno uputile Austrija, Belgija, Bugarska, Kipar, Češka, Estonija, Finska, NJemačka, Grčka, Mađarska, Irska, Italija, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Poljska, Slovačka i Švedska. Inicijativu je podržala i Norveška.

Ove zemlje zahtijevaju da Evropska komisija stavi povratak Avganistanaca na vrh svoje agende, uključujući pregovore sa talibanskim režimom da bi se postigao dogovor o politici povratka.

Van Bosajtova je predložila da se graničnoj agenciji EU Fronteks dodijeli veća uloga u organizovanju i podržavanju dobrovoljnih povrataka kroz Program EU za reintegraciju.

Kada je riječ o prisilnim vraćanjima, u pismu se sugeriše da prioritet budu oni koji se smatraju opasnim ili kriminalnim, kroz zajedničku misiju u Avganistanu između Komisije, Evropske službe za spoljne poslove i država članica koje žele da učestvuju.

(Srna)