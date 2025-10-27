Najstariji predsjednik na svijetu ponovo izabran: Ubjedljivom pobjedom osmi put na čelu

Pol Bija (92) predsjednik Kameruna, ponovo je izabran za predsjednika, ovo je njegov osmi mandat.

Izvor: Robert Fimbaye / AFP / Profimedia

Pol Bija (92), predsjednik Kameruna i najstariji svjetski lider, ponovo je izabran na tu funkciju nakon što je na predsjedničkim izborima osvojio 53,66 posto glasova. Zvanične rezultate jutros je objavilo Ustavno veće, čime je potvrđen Bijin osmi mandat na čelu države, piše France 24.

Opozicija ranije proglasila pobjedu

Na drugom mjestu našao se Bijin protivkandidat, bivši ministar Isa Čiroma Bakari, koji je osvojio 35,2 posto glasova, prenosi Index. Zanimljivo je da je Čiroma proglasio pobjedu nad aktuelnim predsjednikom samo dva dana nakon izbora održanih 12. oktobra, ali su zvanični rezultati pokazali drugačiji ishod.