Snimci razornog zemljotresa u Turskoj: Zgrade se tresu, ruši se kuća...

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
Snimci razornog zemljotresa u Turskoj.

Snimci razornog zemljotresa u Turskoj: Zgrade se tresu, ruši se kuća... Izvor: X/@thePulseGlobal

Tursku je sinoć pogodio razoran zemljotres magnitude 6,1 stepen po Rihterovoj skali, epicentar je na oko 10 kilometara od mesta Sindirgi, a na društvenim mrežama pojavili su se prvi snimci razornog potresa. Kako se može vidjeti na brojnim snimcima, ljudi su panično istrčavali na ulice iz svojih kuća i zgrada u kojima žive.

"Bio je izuzetno jak zemljotres, udarac se baš osjetio", navode svjedoci potresa na sajtu "EMSC-a", evropsko-mediteranskog seizmološkog centra. 

Nakon ovog zemljotresa, odmah su uslijedila još dva manja potresa magnitude 3,8 i 3,4 stepena po Rihterovoj skali. Zasad nema informacija o povređenima i pričinjenoj materijalnoj šteti. 

