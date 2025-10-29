logo
Pisma predata potomcima vojnika: Pronađena boca sa porukama iz Prvog svjetskog rata

Autor Dragana Božić
0

Poruke u boci koje su napisala dva australijska vojnika 1916. godine pronađene su više od jednog vijeka kasnije na jugozapadnoj obali Australije.

Pronađena boca sa porukama iz Prvog svjetskog rata Izvor: Shutterstock

Vesele poruke napisane su samo nekoliko dana nakon početka njihovog putovanja prema bojištima u Francuskoj tokom Prvog svjetskog rata.

Vojnik Malkolm Nevil poručio je svojoj majci da je hrana na brodu "zaista dobra" i da su svi srećni. Nekoliko mjeseci kasnije, poginuo je u borbi u 28. godini, prenio je Bi-Bi-Si.

Drugi vojnik, Vilijam Harli (37), preživio je rat i vratio se kući.

Pisma su predata njihovim potomcima koji su zapanjeni ovim otkrićem.

Bocu je ranije ovog mjeseca pronašla Deb Braun, koja je sa svojom porodicom čistila plažu Vorton, blizu Esperansa u Zapadnoj Australiji.

Iako je papir u boci bio mokar, slova su i dalje bila čitljiva, pa je Braunova počela da traži porodice vojnika da bi im ih predala.

(Srna)

