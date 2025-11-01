Nevjerovatno otkriće: Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od kevlara i debljine obične majice

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu razvili su materijal debljine svega 1,8 mm, koji može zaustaviti metak, nadmašujući kevlara i Dyneema. Ova inovacija otvara mogućnost lakših i efikasnijih neprobojnih pancira za ličnu i vojnu zaštitu.

Izvor: Univerzitet u Pekingu

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu razvili su materijal toliko snažan da list debljine tek 1,8 milimetara može zaustaviti metak - što ga čini potencijalno najjačom tkaninom ikada proizvedenom, nadmašujući materijale poput kevlara i Dyneema.

Panciri obično funkcionišu tako što raspoređuju energiju projektila kroz međusobno povezana vlakna. Kevlar koristi aramidne polimere poznate po svojoj izuzetnoj čvrstoći, ali pod velikim opterećenjem, ovi lanci mogu da klizaju, smanjujući efikasnost zaštite.

"Ultravisoka dinamička čvrstoća i žilavost su ključne za vlaknaste materijale u primenama koje zahtijevaju zaštitu od metaka", rekao je za Đin Žang, jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu Matter. Njegov tim je poravnao ugljenične nanocijevi sa aramidnim lancima kako bi spriječio klizanje molekula.

"Naše novo vlakno značajno nadmašuje sva prethodno objavljena makroskopska polimerna vlakna visokih performansi. Naša tkanina potpuno nadmašuje kevlar", ističe Žang. Materijal su u radu nazvali "sintetizovani kompozit ugljeničnih nanocijevi i heterocikličnih aramidnih vlakana", iako Žang planira da mu u budućnosti da jednostavnije ime.

Jedan sloj debljine 0,6 mm usporava metak čija je brzina bila 300 m/s na 220 m/s. Na osnovu proračuna apsorpcije energije, približno tri sloja tkanine su dovoljna da zaustave metak, napominje Žang, što daje ukupnu debljinu od 1,8 mm, dok je kevlaru potrebno najmanje 4 mm za isti efekat. Ovaj pristup se potencijalno može koristiti za proizvodnju drugih novih kompozita.

"Za ličnu i vojnu zaštitu, ovi materijali bi se mogli koristiti za lakše i efikasnije neprobojne oklope, povećavajući bezbjednost bez ugrožavanja mobilnosti", rekla je za Džuli Kerni sa Univerziteta u Sidneju, koja nije bila uključena u istraživanje.