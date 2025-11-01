logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nevjerovatno otkriće: Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od kevlara i debljine obične majice

Nevjerovatno otkriće: Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od kevlara i debljine obične majice

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
0

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu razvili su materijal debljine svega 1,8 mm, koji može zaustaviti metak, nadmašujući kevlara i Dyneema. Ova inovacija otvara mogućnost lakših i efikasnijih neprobojnih pancira za ličnu i vojnu zaštitu.

Nevjerovatno otkriće: Kinezi napravili neprobojni prsluk jači od kevlara i debljine obične majice Izvor: Univerzitet u Pekingu

Naučnici sa Univerziteta u Pekingu razvili su materijal toliko snažan da list debljine tek 1,8 milimetara može zaustaviti metak - što ga čini potencijalno najjačom tkaninom ikada proizvedenom, nadmašujući materijale poput kevlara i Dyneema.

Panciri obično funkcionišu tako što raspoređuju energiju projektila kroz međusobno povezana vlakna. Kevlar koristi aramidne polimere poznate po svojoj izuzetnoj čvrstoći, ali pod velikim opterećenjem, ovi lanci mogu da klizaju, smanjujući efikasnost zaštite.

"Ultravisoka dinamička čvrstoća i žilavost su ključne za vlaknaste materijale u primenama koje zahtijevaju zaštitu od metaka", rekao je za Đin Žang, jedan od autora istraživanja objavljenog u časopisu Matter. Njegov tim je poravnao ugljenične nanocijevi sa aramidnim lancima kako bi spriječio klizanje molekula.

"Naše novo vlakno značajno nadmašuje sva prethodno objavljena makroskopska polimerna vlakna visokih performansi. Naša tkanina potpuno nadmašuje kevlar", ističe Žang. Materijal su u radu nazvali "sintetizovani kompozit ugljeničnih nanocijevi i heterocikličnih aramidnih vlakana", iako Žang planira da mu u budućnosti da jednostavnije ime.

Jedan sloj debljine 0,6 mm usporava metak čija je brzina bila 300 m/s na 220 m/s. Na osnovu proračuna apsorpcije energije, približno tri sloja tkanine su dovoljna da zaustave metak, napominje Žang, što daje ukupnu debljinu od 1,8 mm, dok je kevlaru potrebno najmanje 4 mm za isti efekat. Ovaj pristup se potencijalno može koristiti za proizvodnju drugih novih kompozita.

"Za ličnu i vojnu zaštitu, ovi materijali bi se mogli koristiti za lakše i efikasnije neprobojne oklope, povećavajući bezbjednost bez ugrožavanja mobilnosti", rekla je za Džuli Kerni sa Univerziteta u Sidneju, koja nije bila uključena u istraživanje.

Možda će vas zanimati

Tagovi

otkriće Kina

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ