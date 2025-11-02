Ukradeno tokom „arapskog proljeća": Holandija vraća Egiptu blago staro 3.500 godina (FOTO)

Holandija će vratiti Egiptu skulpturu staru 3.500 godina koja se pojavila na holandskom sajmu umjetnosti, rekao je premijer Dik Šuf tokom susreta sa egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom el Sisijem.
Vjeruje se da je artefakt, koji prikazuje visokog zvaničnika iz perioda vladavine faraona Tutmosa Trećeg od 1479. do 1425. godine prije nove ere, ukraden i nelegalno izvezen, najvjerovatnije tokom "arapskog proljeća" i nemira 2011. godine. Kasnije se pojavio na međunarodnom tržištu umjetnina.
"Istorijski kulturni artefakt konfiskovan je na holandskom sajmu umjetnosti u Mastrihtu 2022. godine", rekao je Šuf, nakon što je neko anonimno dojavio vlastima njegovo nelegalno porijeklo.
Istraga holandske policije i inspektorata za kulturnu baštinu potvrdila je da je skulptura ukradena i nezakonito iznesena iz Egipta.
Trgovac koji je posjedovao djelo dobrovoljno ga je predao nakon istrage.
Holandska Vlada saopštila je da očekuje da će predati artefakt egipatskom ambasadoru u Holandiji do kraja ove godine, iako nije određen precizan datum.
