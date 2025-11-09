logo
Strašna nesreća u Maleziji: Stotine nestalih i najmanje 7 mrtvih nakon prevrtanja broda

vesna.jpg
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
0

Najmanje sedam ljudi je poginulo, a više stotina nestalo kada se u blizini granice Tajlanda i Mjanmara prevrnuo brod koji je prevozio pripadnike zajednice Rohindža, saopšteno je iz malezijske pomorske agencije.

ribarski brod u Maleziji Izvor: Shutterstock

"Spaseno je 13 osoba, a i dalje se pretražuje područje u blizini ostrva Langkavi", dodaje se u saopštenju.

Brod sa 300 ljudi isplovio je prije tri dana iz države Rakajn u Mjanmaru.

Slike koje je objavila malezijska pomorska agencija prikazuju jednog preživjelog pokrivenog ćebetom, a drugog na nosilima.

Siromašna država Rakajn u Mjanmaru godinama je zahvaćena sukobima, glađu i etničkim nasiljem koje je uglavnom usmjereno na muslimansku manjinsku zajednicu Rohindža.

Oko 1,3 miliona Rohindža žive kao izbjeglice u gusto naseljenim kampovima u susjednom Bangladešu otkad su protjerani 2017. godine.

