Više osoba poginulo nako što su ogromni talasi pogodili obalu: Tragedija na popularnoj evropskoj destinaciji

Više osoba poginulo nako što su ogromni talasi pogodili obalu: Tragedija na popularnoj evropskoj destinaciji

Autor N.D.
0

Tri osobe poginule, 15 povrijeđeno kada su ogromni talasi pogodili obalu Tenerifa.

Talasi usmrtili tri osobe na Tenerifima Izvor: Privatna arhiva

Najmanje tri osobe su preminule nakon što su ogromni talasi pogodili obalu španskih Tenerifa. Smrtni slučajevi zabilježeni su u subotu na tri različite lokacije uz obalu.

Kristofer Holmgren iz Švedske bio je Sa svojom djevojkom i jednogodišnjim sinom upravo je napustio morski bazen u Puerto de la Kruzu kada su udarili talasi.

"Krenuli smo na ručak i stajali na vidikovcu iznad bazena", ispričao je Holmgren za Aftonbladet. Odjednom su čuli ženu kako vrišti, a nekoliko sekundi kasnije videli kako talasi prelaze preko zidova i odvode ljude u more. Ljudi su očajnički pokušavali da reanimiraju žrtve prije dolaska hitne pomoći, rekao je Holmgren.

Prema El Día, jedna od žrtava bila je 79-godišnja žena iz Holandije. Hitne službe su brzo reagovale, ali žena je preminula na licu mjesta. Visoki talasi pogodili su i La Guanchu (Charco del Viento) i Anagu (Roque de las Bodegas). Ukupno je povrijeđeno 15 ljudi.

Druga tragedija desila se u La Guanchi, u poznatom području Charco del Viento, gde je poginuo 43-godišnji muškarac iz La Orotave. Muškarac je bio u ribolovu kada je pao u more s visine na opasnom području poznatom kao "Đavolja špilja". I pored intervencije spasilačkog helikoptera, preminuo je pre dolaska u bolnicu.

U Anagi, na Roque de las Bodegas, povređeno je šest francuskih turista, a jedna žena je zbog težih povreda helikopterom prevezena u bolnicu Nuestra Señora de La Candelaria. Svi su se nalazili u zabranjenoj zoni, ignorišući sigurnosne barijere.

Još jedan smrtni slučaj zabeležen je u El Médanu (opština Granadilla de Abona), gde je telo muškarca pronađeno kako pluta u vodi. Pokušaji reanimacije spasilaca i medicinskog osoblja nisu uspjeli.

Vlasti upozoravaju na oprez i poštovanje sigurnosnih uputstava, posebno u periodima nestabilnih vremenskih uslova.

tenerife talasi nesreća

