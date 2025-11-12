logo
Rumunija preuzima kontrolu nad Lukoilom: Ministar energetike otkrio dalje korake

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Rumunski ministar energetike izjavio je da neće tražiti produženje roka za američkle sankcije protiv Lukoila, kao i da Rumunija preuzima kontrolu nad rafinerijom "Petrotel".

Rumunija preuzima kontrolu nad Lukoilom Izvor: IMAGO / imago stock&people / Profimedia

Rumunija mora da preuzme kontrolu nad Lukoilovom rafinerijom Petrotel u gradu Ploešti kako bi se osigurala stabilnost nacionalnog energetskog sistema, sprovođenje međunarodnih sankcija i zaštita radnih mjesta, izjavio je rumunski ministar energetike Bogdan Ivan, prenosi Telegraf, pisanje Tanjuga.

On je na društvenoj mreži Fejsbuk napisao da Rumunija neće tražiti produženje roka za usklađivanje sa američkim i britanskim sankcijama protiv Lukoila koji je određen na 21. novembar.

"Štitimo energetsku bezbjednost Rumunije i čvrsto primjenjujemo međunarodne sankcije usmjerene na Lukoil. Moje kolege u Ministarstvu energetike nastavljaju da rade, zajedno sa svim relevantnim organima, na stvaranju zakona koji će osigurati, s jedne strane, potpuno poštovanje režima sankcija koje su uspostavile Sjedinjene Američke Države, a s druge strane, kontinuitet rafinerijskih aktivnosti Petrotel Ploeštija", dodao je Ivan.

Izvor: Aleksandra Tokarz/Shutterstock

Ministar energetike dodao je da će Rumunija podržati ujednačenu primjenu američkih sankcija u cijeloj Evropskoj uniji, što bi moglo da postane okvir za zajednički evropski pristup ruskim energetskim kompanijama.

Američko Ministarstvo finansija uvelo je 22. oktobra sankcije protiv ruskih energetskih kompanija Lukoil i Rosnjeft i proširilo ih na i na sve njihove podružnice i povezana preduzeća u kojima imaju udio veći od 50 odsto.

 (Telegraf/MONDO)

