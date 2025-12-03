Preminuo istražilac koji je Miloševića sproveo u Hag

Na snimku koji je isplivao u javnost vide se Slobodan Milošević i Kevin Kurtis u čekaonici američke vojne baze u Tuzli prije sprovođenja u Hag.

Kevin Kurtis, bivši haški istražilac, umro je 28. novembra u Rijeci, a vijest je objavljena danas. Kurtis je bio čovjek koji je Slobodana Miloševića ispratio na sud u Hag.

Kurtis je bio taj koji je Miloševića preuzeo u Beogradu. Bio je zadužen za njegov siguran transport helikopterom i avionom sve do ćelije u Ševeningenu. Fotografije Kurtisa kako uvodi Miloševića u avion obišle su svijet.

"Milošević je stigao i djelovao je potpuno iznenađeno, kao da ne vjeruje što mu se događa. Rekao mi je da ja nemam nadležnost nad njim, a ja sam mu odgovorio da ćemo to vidjeti u Hagu. Nije želio da govori engleski i sve je moralo da se prevodi. Pretražio sam ga, potpuno, usne šupljine i sve. Pitao je zašto to radim, s obzirom na to da dolazi iz zatvora. Rekao sam mu 'sada ste moj zatvorenik i ja ću vas pretražiti'. Nije mu se to baš svidjelo. Nakon toga smo seli u helikopter i sva tri su poletjela u isto vrijeme", prisjetio se ranije Kurtis.

Čim su poletjeli, Milošević je počeo da govori na tečnom engleskom.

"Rekao sam mu da nema pušenja u helikopteru, a on je odgovorio da je to njegov helikopter i da može da puši. Udovoljio sam mu. Nije imao cigaretu pa je zapalio moju", prepričavao je Kurtis.

Milošević u čekaonici američke vojne baze

Na snimku koji je isplivao u javnost vidi se predsjednik SRJ u čekaonici američke vojne baze u Tuzli - u bijeloj košulji i tamnom odelu ulazi u u pratnji američkih vojnika u maskirnim uniformama.

Na trenutak je seo, pa se prošetao u dobro znanoj pozi s rukama na leđima, a onda počeo razgovor na engleskom. Ponuđen cigaretom, odgovorio je "Sačekaću kafu", na šta mu je haški tužilac rekao da avion možda stigne i prije kafe.

"Ne mogu da verujem da nema kafe", rekao je Milošević sa osmijehom na licu i zapalio cigaretu.

Milošević se potom umio prethodno se našalivši da je bolje da ne pije vodu pred put. U sljedećem kadru sjedi za stolom, a vojnici ga pitaju: Da li su ovo lijekovi za visoki pritisak? Imate li nekih drugih...

"Ovaj je drugi. Ovo su beta-blokatori. A ovo je nitroglicerin, za svaki slučaj - rekao je Milošević, i potom odrečno odgovorio na pitanja vojnika da li je ikada koristio nitroglicerin. A, ovo je žvaka", rekao je on šaljivo.

Preminuo u pritvorskoj jedinici

Milošević je bio sam svoj advokat i do kraja nije priznavao zakonitost sudske jurisdikcije. Umro je od infarkta u pritvoru Tribunala u Hagu, a njegovi posmrtni ostaci dopremljeni su iz Haga u Beograd 15. marta 2006. godine. Narednog dana njegovo tijelo je izloženo u holu zgrade Muzeja "25. maj" u okviru muzejskog kompleksa na Dedinju. Sahranjen je u dvorištu porodične kuće u Požarevcu.

Kurtis će biti sahranjen u petak na Mirogoju

Kurtis je posljednje dane proveo je na Kvarneru, gdje se preselio sa suprugom Hrvaticom. Pridružio se Međunarodnom krivičnom sudu za bivšu Jugoslaviju (ICTY) 1995. godine..

Od 2001. godine bio je u braku je s haškom prevoditeljkom iz Zagreba. Nakon karijere u Hagu, koja ga je kasnije odvela i na posao u UNICEF u Njujorku, par je donio životnu odluku.

Prošlog ljeta spakovali su kofere i preselili se kod Rijeke. Kevin Kurtis biće ispraćen u petak na zagrebačkom Mirogoju. Porodica je umjesto vijenaca na poslednjem ispraćaju zamolila da se prilozi uplate Društvu za zaštitu životinja Rijeka ili Azilu za nezbrinute pse Rijeka - Viškovo.

