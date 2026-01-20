Građanima stižu pisma iz vojske: Norveška obavještava građane da će u slučaju rata oduzeti njihovu imovinu

Iako vlasti tvrde da mere nemaju nikakve posljedice u miru, poruke o mogućoj rekviziciji kuća, vozila i plovila izazvale su pažnju i zabrinutost javnosti.

Izvor: Shutterstock/designium

Norveška vojska počela je da obaveštava građane da bi njihova imovina mogla biti privremeno oduzeta u slučaju rata, navodi se u saopštenju oružanih snaga.

Hiljade Norvežana očekuje da će dobiti pisma u kojima se navodi da bi u slučaju oružanog sukoba vojska mogla da preuzme njihove kuće, vozila, plovila i radne mašine.

Kako se ističe, cilj ovih mjera je da se u ratnim uslovima obezbijedi da oružane snage imaju pristup resursima neophodnim za odbranu zemlje. Tokom 2026. godine biće izdato oko 13.500 takozvanih pripremnih rekvizicija.

Vojska naglašava da ova obavještenja nemaju nikakve praktične posljedice u mirnodopskim uslovima, već služe isključivo da vlasnici unaprijed budu informisani o tome da bi njihova imovina mogla biti korišćena u slučaju sukoba.

Važenje ovih zahtjeva je godinu dana, a oko dvije trećine pisama koja će biti poslata tokom 2026. predstavljaju obnovu ranijih obavještenja.

Načelnik vojne logističke službe Anders Jernberg istakao je da je značaj pripreme za krize i rat drastično porastao posljednjih godina.

"Norveška se nalazi u najozbiljnijoj bezbjednosno-političkoj situaciji još od Drugog svjetskog rata. Naše društvo mora biti spremno za bezbjednosne krize i, u najgorem slučaju, rat", poručio je Jernberg, dodajući da se sprovodi velika modernizacija vojne i civilne spremnosti.

Norveška, jedna od osnivačica NATO-a, posljednjih godina značajno je ojačala svoje odbrambene kapacitete.

Ova skandinavska zemlja ima pomorsku granicu i kopnenu granicu dugu 198 kilometara sa Rusijom na krajnjem sjeveru, što dodatno utiče na procjene bezbjednosnih rizika.

(M.A./EUpravo zato/euronews.com)