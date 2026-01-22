Sudar voza sa dizalicom u Španiji: Uzrok incidenta nije iskakanje iz šina (Video)

Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je više osoba lakše povrijeđeno, a saobraćaj je privremeno obustavljen.

Izvor: X/la7tele

Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše povrijeđeno, saopštile su regionalne hitne službe.

ÚLTIMA HORA ( Actualización): Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres@DelegGobMurcia

La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas

En el…pic.twitter.com/i8nVOqqhZv — Onda Regional (@ORMurcia)January 22, 2026

"Voz nije prevrnut niti iskočio iz šina", rekao je portparol hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcija za Rojters.

Nesreća se dogodila u blizini Kartagene u Murciji.

#ÚLTIMAHORA| Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres



➡️ En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias



https://t.co/LlsPFdpaYbpic.twitter.com/Qy8wvIsyaM — La 7 (@la7tele)January 22, 2026

Talas željezničkih nesreća u Španiji

U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog voza u južnoj regiji Andaluziji, poginulo je najmanje 43 ljudi.

Dvije druge nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je mašinovođa, dok je 37 ljudi povrijeđeno.

Španski željeznički operater Adif objavio je na X-u da je saobraćaj na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj kompaniji u kolosijek infrastrukture", bez dodatnih detalja, prenosi Index.

Sindikat najavljuje štrajk

Španski sindikat mašinovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opšti štrajk u željezničkom saobraćaju u Španiji.

"Pozvaćemo na opšti štrajk u cijelom sektoru kako bi se garantovala bezbjednost i povjerenje u mrežu željeznica", saopštio je SEMAF, ne navodeći tačan datum štrajka.

(Mondo.rs)