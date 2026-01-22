Sudar voza sa dizalicom u Španiji: Uzrok incidenta nije iskakanje iz šina (Video)

Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je više osoba lakše povrijeđeno, a saobraćaj je privremeno obustavljen.
Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše povrijeđeno, saopštile su regionalne hitne službe.
Un herido leve en un tren de pasajeros de vía estrecha tras golpear una grúa un vagón en Alumbres
La línea de ferrocarril es la de FEVE que une Cartagena con Los Nietos y el siniestro se ha producido por causas desconocidas
"Voz nije prevrnut niti iskočio iz šina", rekao je portparol hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcija za Rojters.
Nesreća se dogodila u blizini Kartagene u Murciji.
Choca un tren de pasajeros contra el brazo de una grúa en Alumbres
En la zona se encuentran sanitarios y efectivos de emergencias
Talas željezničkih nesreća u Španiji
U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog voza u južnoj regiji Andaluziji, poginulo je najmanje 43 ljudi.
Dvije druge nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je mašinovođa, dok je 37 ljudi povrijeđeno.
Španski željeznički operater Adif objavio je na X-u da je saobraćaj na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj kompaniji u kolosijek infrastrukture", bez dodatnih detalja, prenosi Index.
Sindikat najavljuje štrajk
Španski sindikat mašinovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opšti štrajk u željezničkom saobraćaju u Španiji.
"Pozvaćemo na opšti štrajk u cijelom sektoru kako bi se garantovala bezbjednost i povjerenje u mrežu željeznica", saopštio je SEMAF, ne navodeći tačan datum štrajka.
