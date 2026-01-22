logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Sudar voza sa dizalicom u Španiji: Uzrok incidenta nije iskakanje iz šina (Video)

Sudar voza sa dizalicom u Španiji: Uzrok incidenta nije iskakanje iz šina (Video)

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je više osoba lakše povrijeđeno, a saobraćaj je privremeno obustavljen.

Sudar voza sa dizalicom u Španiji Izvor: X/la7tele

Prigradski voz zabio se u građevinsku dizalicu na jugoistoku Španije, pri čemu je neutvrđen broj osoba lakše povrijeđeno, saopštile su regionalne hitne službe.

"Voz nije prevrnut niti iskočio iz šina", rekao je portparol hitnih službi u jugoistočnoj regiji Murcija za Rojters.

Nesreća se dogodila u blizini Kartagene u Murciji.

Talas željezničkih nesreća u Španiji

U nedjelju, u smrtonosnom sudaru brzog voza u južnoj regiji Andaluziji, poginulo je najmanje 43 ljudi.

Dvije druge nesreće dogodile su se u Kataloniji u utorak. U jednoj od njih poginuo je mašinovođa, dok je 37 ljudi povrijeđeno.

Španski željeznički operater Adif objavio je na X-u da je saobraćaj na toj pruzi prekinut zbog "upada dizalice koja ne pripada željezničkoj kompaniji u kolosijek infrastrukture", bez dodatnih detalja, prenosi Index.

Sindikat najavljuje štrajk

Španski sindikat mašinovođa (SEMAF) najavio je u srijedu opšti štrajk u željezničkom saobraćaju u Španiji.

"Pozvaćemo na opšti štrajk u cijelom sektoru kako bi se garantovala bezbjednost i povjerenje u mrežu željeznica", saopštio je SEMAF, ne navodeći tačan datum štrajka.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Španija voz nesreća

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ