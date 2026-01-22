Ekološki aktivisti pokušali da oštete avion Fridriha Merca, oglasila se grupa odgovorna za incident

Spriječen napad ekoloških aktivista na privatni avion Fridriha Merca.

Izvor: qINA FASSBENDER / AFP / Profimedia

Njemačka policija spriječila je u toku noći srede na četvrtak 22. januara napad ekoloških aktivista na privatni avion kancelara Njemačke Fridriha Merca, piše "Euronews". Incident se dogodio u hangaru u Arnsbergu u zapadnoj Njemačkoj.

"U noći sa srede na četvrtak, policija je sprečila tri osobe u pokušaju da oštete privatni sportski avion predsjednika nemačke vlade. Tri osobe starosti 23, 28 i 56 godina su neovlašćeno ušle na aerodrom Arnsberg-Menden, ali je policija spriječila oštećenje letjelice koja se nalazila u jednom od hangara", saopštilo je državno tužilaštvo Njemačke.

Odgovornost za incident preuzela je grupa "Otpor kolektiv". Nakon hapšenja svojih članova, oglasili su se saopštenjem.

"Kao dio protesta, pokušali smo da onesposobimo privatni avion kancelara Fridriha Merca. I dok klimatska kriza eskalira, njemački kancelar se vozi u privatnom avionu", navodi se u njihovom saopštenju.

Merc ima dozvolu za upravljanje avionom

Njemački kancelar Fridrih Merc poseduje dozvolu za pilota. Posjeduje dvomotorni avion austrijske proizvodnje - Diamond DA62 koji je 2019. godine navodno vrijedio oko milion evra.