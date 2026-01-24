Planirao napade širom Evrope: Libijac uhapšen u Berlinu

Bio umiješan u zavjeru za napad na jevrejske objekte i izraelske institucije

Izvor: Shutterstock

Njemačka policija uhapsila je libanskog državljanina zbog sumnje da je član Hamasa i da planira napade u Evropi.

Muškarac, identifikovan kao Mohamed S, zaustavljen je na berlinskom aerodromu Brandenburg po dolasku iz Bejruta.

Savezni tužioci su rekli da je ovaj libanski državljanin u avgustu 2025. pomogao u nabavci 300 metaka i da je bio umiješan u zavjeru za napad na jevrejske objekte i izraelske institucije.

Očekuje se da će biti izveden pred saveznog sudiju koji će odlučiti o pritvoru, navodi BBC.