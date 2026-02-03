logo
Francusko tužilaštvo traži petogodišnju zabranu za Marin Le Pen

Autor Dragana Božić
Francusko javno tužilaštvo zatražilo je petogodišnju zabranu obavljanja funkcije za lidera poslaničke grupe Nacionalno okupljanje Marin Le Pen, uz četvorogodišnju zatvorsku kaznu.

Francusko tužilaštvo traži petogodišnju zabranu za Marin Le Pen

Le Penova trenutno pokušava da poništi sudsku presudu iz marta 2025. godine, kojom je proglašena krivom za pronevjeru sredstava Evropske unije.

Nakon presude, izrečena joj je petogodišnja zabrana obavljanja funkcije, dvije godine kućnog pritvora i dvogodišnja uslovna kazna.

Sa ponovljenim zahtjevima tužilaca, njena predsjednička kandidatura 2027. godine mogla bi biti ugrožena.

(Srna)

marin le pen

