Kina iznijela mirovni plan za Bliski istok: Ima četiri tačke, evo na šta se odnose

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor mondo.rs
Kineski predsjednik Si Đinping iznio je mirovni plan za Bliski istok. Iako američko-iranski rat usporava kineski izvoz, uveliko se priprema susret Sija i Trampa sljedećeg mjeseca u Pekingu.

Kina iznijela mirovni plan za Bliski istok Izvor: Kyodo/Newscom / Newscom / Profimedia

Kineski predsjednik Si Đinping iznio je predlog u četiri tačke za postizanje mira i stabilnosti na Bliskom istoku, prenose kineski državni mediji.

Prijedlog uključuje poštovanje načela mirnog suživota, poštovanje nacionalnog suvereniteta, pridržavanje međunarodnog prava, kao i usklađivanje razvoja i bezbjednosti, navodi agencija Sinhua.

Si je predlog iznio tokom sastanka u Pekingu sa jednim od ključnih političkih aktera iz Ujedinjenih Arapskih Emirata, prestolonasljednikom Abu Dabija šeikom Haledom bin Muhamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Kako je rat sa Iranom uticao na Kinu?

Rat između SAD i Izraela protiv Irana imao je posredne posljedice i na Kinu. Izvoz je znatno usporio u odnosu na prethodna dva mjeseca, prije svega zbog rastuće neizvesnosti i uticaja sukoba na cijene energije i globalnu potražnju.

Ipak, dio ekonomista smatra da je Kina uspjela da se zaštiti od najtežih posljedica rata. Navode da velike zalihe nafte i diverzifikovani izvori energije ublažavaju udar sukoba.

Sljedećeg mjeseca predsjednik SAD Donald Tramp trebalo bi da se sastane sa Sijem u Pekingu, nakon što je susret bio odložen zbog rata sa Iranom.

