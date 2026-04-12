Razgoropađeni Tramp prijeti Kini: "Ako ih uhvatimo, suočiće se sa carinama do 50 odsto"

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
Donald Tramp zaprijetio Kini carinama od 50% ukoliko Peking pomogne Iranu u ratu na Bliskom istoku.

Tramp prijeti Kini carinama

Donald Tramp zaprijetio je Kini, jednom od najvažnijih američkih trgovinskih partnera, carinama od 50 odsto na robu ukoliko Peking bude vojno pomagao Iranu u ratu na Bliskom istoku.

"Ako budu u tome uhvaćeni, suočiće se sa carinama do 50 odsto, što je vrtoglavo", rekao je američki predsjednik za Foks Njuz.

Tramp bi trebalo da putuje u Peking 14. i 15. maja, gdje će se sastati sa svojim kineskim kolegom Si Đinpingom, nakon što je samit odložen zbog rata na Bliskom istoku.

CNN je u petak izvijestio da američke obavještajne službe ukazuju na to da se Kina priprema da isporuči nove sisteme protivvazdušne odbrane Iranu u narednih nekoliko nedjelja.

Televizijska mreža je navela da postoje naznake da Peking radi na preusmjeravanju pošiljki preko trećih zemalja kako bi prikrio njihovo porijeklo.

