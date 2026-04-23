Direktan sudar vozova u Danskoj: Povrijeđeno 18 osoba, pet u kritičnom stanju

Autor D.V. Izvor SRNA
U direktnom sudaru dva voza na lokalnoj liniji sjeverno od Kopenhagena povrijeđeno je 18 ljudi, od kojih je pet u kritičnom stanju, saopštile su danske službe za hitne intervencije.

Direktan sudar vozova u Danskoj: Povrijeđeno 18 osoba, pet u kritičnom stanju Izvor: Steven Knap / AFP / Profimedia

"Dva voza su se sudarila čeono. Nanesena je velika šteta, a staklo je razbacano svuda", rekao je novinarima šef vatrogasno-spasilačke službe Kristofer Bul Martekilde.

Portparol policije rekao je da je prerano da se kaže šta je uzrokovalo nesreću na pruzi koja povezuje gradove Hilerod i Kagerup i dodao da će biti provedena opsežna istraga.

Vjeruje se da je u trenutku nesreće, koja se dogodila neposredno prije 6.30 časova ujutru, u dva voza bilo ukupno 37 ljudi, saopštila je policija.

Služba hitne pomoći poslala je na mjesto nesreće 18 vozila i 47 spasilaca.

Švedski premijer Ulf Kristerson izjavio je da je nazvao vršioca dužnosti premijera Danske Mete Frederiksen da bi ponudio pomoć.

Danska policija je objavila da je odbila ponudu Švedske jer su lokalni resursi dovoljni.

