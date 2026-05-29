logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Kako Evropa izgleda iz orbite tokom toplotnog talasa? ESA objavila snimak

Kako Evropa izgleda iz orbite tokom toplotnog talasa? ESA objavila snimak

Autor Haris Krhalić Izvor Eupravozato
0

Evropa se ovih dana nalazi usred talasa vrućine koji više podsjeća na ljetni period nego na kasno proljeće. Temperature obaraju rekorde širom kontinenta, dok sateliti iz svemira bilježe prizore užarenog tla koje "gori" pod suncem.

Kako Evropa izgleda iz orbite tokom toplotnog talasa Izvor: Copernicus Sentinel data (2026), processed by ESA

Snimak koji je u srijedu objavila Evropska svemirska agencija (ESA) nastao je zahvaljujući misiji Copernicus Sentinel-3 i prikazuje dnevne temperature površine tla tokom toplotnog talasa koji je zahvatio Evropu.

Iako meteorolozi uglavnom govore o temperaturi vazduha, sateliti mjere temperaturu same površine Zemlje. Na fotografiji iz svemira jasno se vide najtoplije oblasti kontinenta. Nijanse crvene i narandžaste otkrivaju koliko su se zemljište, kamen i urbane površine zagrijali pod ekstremnim temperaturama. 

Satelit Sentinel-3, kruži oko Zemlje u okviru evropskog programa Copernicus i ne služi samo za bilježenje spektakularnih fotografija planete. Njegovi instrumenti prate stanje okeana, požare, vegetaciju, nivo rijeka i jezera, ali i temperaturu površine tla, podatak koji je postao ključan u razumevanju klimatskih promjena i urbanih toplotnih ostrva.

Situacija početkom nedjelje

U Velikoj Britaniji ove nedjelje izmjereno je čak 35 stepeni Celzijusovih, što je za dva stepena više od prethodnog majskog rekorda. Irska je takođe premašila prethodne majske rekorde, dok je u Budimpešti temperatura dostigla 32,2 stepena.

Neuobičajeno visoke temperature za ovo doba godine pogodile su i Italiju, Španiju, Njemačku i Švajcarsku, zbog čega meteorolozi upozoravaju da se Evropa sve ranije suočava sa ekstremnim klimatskim obrascima.

Izvor: Copernicus Sentinel data (2026), processed by ESA

Upravo ovakvi snimci danas predstavljaju jednu od najvažnijih opomena koliko se klima mijenja pred našim očima. Dok ljudi osjećaju vrelinu na ulicama, sateliti iz svemira pokazuju mnogo širu sliku. Sliku kontinenta koji se zagrijava brže i intenzivnije nego što su naučnici mogli i da predvide.

(EUpravo zato/ESA)

Možda će vas zanimati

Tagovi

toplotni talas Evropa

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ