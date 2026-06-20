Nova opasnost u Sredozemnom moru: Srebrnobrazi napuhač napada kupače i uništava ribarske mreže

Srebrnobrazi napuhač nova je morska opasnost u vodama Sredozemnog mora, riba koja veoma oštrim zubima uništava ribarske mreže i kida ulov, a sposobna je i da otkine prst roniocu ili kupaču.

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Ova riba ima i moćan neurotoksin - tetrodotoksin, koji može da dovede do otkazivanja srca i pluća, zbog čega nije pogodna za ishranu ljudi, prenosi britanski "Telegraf".



Stariju Grkinju ove nedjelje je ugrizla ova riba i završila je sa nekoliko šavova. Žena je plivala kod plaže u ljetovalištu Varkiza, nedaleko od Atine, a riba je iznenada nasrnula na nju.



To je posljednji u nizu sličnih incidenata u Grčkoj, gdje ova vrsta nema prirodne neprijatelje i brzo se razmnožava.

Stručnjak iz Helenskog centra za istraživanje mora Nota Peristeraki rekla je da su se neki od napada dogodili kada su ljudi pokušali da hrane ili dodirnu ovu ribu.

Ona je izjavila da je bilo slučajeva u kojima su ljudi ostali bez prsta na ruci ili nozi, ali je napomenula da je to rijetkost.

Ribar sa Krita Aleksis Čarlambakis izjavio je da ove ribe uništavaju more, ne ostavljajući ništa iza sebe.

Na Kipru ribari dobijaju novčanu nagradu za svaki ulovljeni primjerak napuhača koji donesu na obalu, gdje se ribe spaljuju kao otpad u posebnim postrojenjima, a Grčka razmatra da uvede sličan program kako bi pokušala da smanji brojnost ove vrste.

Srebrnobrazi napuhač prvi put je zabilježen u istočnom dijelu Sredozemnog mora 2003. godine, a u grčkim vodama dvije godine kasnije.

Posljednjih godina populacija ove ribe i područje rasprostranjenosti naglo su se proširili prema Italiji, Španiji i zapadnom dijelu Sredozemnog mora.

U Grčkoj je posebno rasprostranjena oko Krita i ostrva Dodekaneza, uključujući popularnu turističku destinaciju Rodos.