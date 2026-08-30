logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Napad kod stanice u Amsterdamu: Četvoro povrijeđenih, među njima i osumnjičeni

Napad kod stanice u Amsterdamu: Četvoro povrijeđenih, među njima i osumnjičeni

Autor Dragana Božić Izvor mondo.rs
0

Incident se dogodio u večernjim satima na sjevernoj strani stanice Amsterdam Central, a policija još utvrđuje šta je prethodilo krvavom obračunu.

Napad na stanici u Amsterdamu Izvor: YouTube/Dutch police activity

Četiri osobe povrijeđene su u napadu nožem u blizini centralne željezničke stanice u Amsterdamu, a među povrijeđenima je i osumnjičeni koji je uhapšen nakon što je prethodno prevezen u bolnicu, saopštila je danas holandska policija.

Interventne službe pozvane su u subotu oko 19.30, nakon što je prijavljen napad nožem na De Rejterkejde, uz rijeku Ej, na sjevernoj strani centralne željezničke stanice Amsterdam Central, prenio je holandski javni servis NOS.

Tri muškarca prevezena su u bolnicu - osumnjičeni i dvojica muškaraca koji su zadobili ubodne rane. Njihove povrede nisu opasne po život, navela je policija, dok četvrtoj povrijeđenoj osobi nije bilo potrebno bolničko liječenje.

Policija je saopštila da identiteti umiješanih osoba, kao ni tačan motiv napada, za sada nisu poznati. Prema prvim informacijama, sumnja se da su napadu nožem prethodili svađa i tuča.

Holandski portal NU.nl objavio je i da društvenim mrežama kruži snimak prenosa uživo na TikToku koji bi mogao da prikazuje događaje povezane sa napadom.

Prema navodima portala, moguće je da je snimak napravio sam osumnjičeni, ali policija za sada nije mogla da potvrdi te informacije.

(Mondo.rs)

Možda će vas zanimati

Tagovi

napad amsterdam Holandija

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ