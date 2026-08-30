Napad kod stanice u Amsterdamu: Četvoro povrijeđenih, među njima i osumnjičeni

Incident se dogodio u večernjim satima na sjevernoj strani stanice Amsterdam Central, a policija još utvrđuje šta je prethodilo krvavom obračunu.

Izvor: YouTube/Dutch police activity

Četiri osobe povrijeđene su u napadu nožem u blizini centralne željezničke stanice u Amsterdamu, a među povrijeđenima je i osumnjičeni koji je uhapšen nakon što je prethodno prevezen u bolnicu, saopštila je danas holandska policija.

Interventne službe pozvane su u subotu oko 19.30, nakon što je prijavljen napad nožem na De Rejterkejde, uz rijeku Ej, na sjevernoj strani centralne željezničke stanice Amsterdam Central, prenio je holandski javni servis NOS.

Tri muškarca prevezena su u bolnicu - osumnjičeni i dvojica muškaraca koji su zadobili ubodne rane. Njihove povrede nisu opasne po život, navela je policija, dok četvrtoj povrijeđenoj osobi nije bilo potrebno bolničko liječenje.

Policija je saopštila da identiteti umiješanih osoba, kao ni tačan motiv napada, za sada nisu poznati. Prema prvim informacijama, sumnja se da su napadu nožem prethodili svađa i tuča.

Holandski portal NU.nl objavio je i da društvenim mrežama kruži snimak prenosa uživo na TikToku koji bi mogao da prikazuje događaje povezane sa napadom.

Prema navodima portala, moguće je da je snimak napravio sam osumnjičeni, ali policija za sada nije mogla da potvrdi te informacije.

(Mondo.rs)