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Le Pen najavljuje zabranu hidžaba ako "Nacionalno okupljanje" dođe na vlast

Le Pen najavljuje zabranu hidžaba ako "Nacionalno okupljanje" dođe na vlast

Vensa Kerkez
Autor Vesna Kerkez Izvor SRNA
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Poslanik Nacionalnog okupljanja Žan Filip Tangi izjavio je da bi stranka Marin Le Pen zabranila nošenje muslimanskog vela ako dođe na vlast.

Le Penova stranka najavljuje zabranu hidžaba u Francuskoj Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Članovi poslaničke grupe Nacionalno okupljanje, čija je liderka Marin Le Pen, planiraju da uvedu zabranu nošenja hidžaba ako dođu na vlast u Francuskoj, izjavio je poslanik te stranke Žan Filip Tangi.

"Uvešćemo zabranu nošenja muslimanskog vela", rekao je Tangi.

On je dodao da bi kršenje zabrane bilo kažnjavano novčanom kaznom.

Le Penova je u više navrata bila ispred svojih rivala u francuskim istraživanjima javnog mnjenja kao potencijalni predsjednički kandidat.

U nedavnoj anketi koju je agencija "Toluna Haris interaktiv" sprovela 18. i 19. avgusta, zauzela je prvo mjesto sa podrškom od 35 do 38 odsto birača.

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Tagovi

marin le pen Francuska hidžab

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