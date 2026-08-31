Le Pen najavljuje zabranu hidžaba ako "Nacionalno okupljanje" dođe na vlast

Poslanik Nacionalnog okupljanja Žan Filip Tangi izjavio je da bi stranka Marin Le Pen zabranila nošenje muslimanskog vela ako dođe na vlast.

Izvor: Vincent Isore / Zuma Press / Profimedia

Članovi poslaničke grupe Nacionalno okupljanje, čija je liderka Marin Le Pen, planiraju da uvedu zabranu nošenja hidžaba ako dođu na vlast u Francuskoj, izjavio je poslanik te stranke Žan Filip Tangi.

"Uvešćemo zabranu nošenja muslimanskog vela", rekao je Tangi.

On je dodao da bi kršenje zabrane bilo kažnjavano novčanom kaznom.

Le Penova je u više navrata bila ispred svojih rivala u francuskim istraživanjima javnog mnjenja kao potencijalni predsjednički kandidat.

U nedavnoj anketi koju je agencija "Toluna Haris interaktiv" sprovela 18. i 19. avgusta, zauzela je prvo mjesto sa podrškom od 35 do 38 odsto birača.