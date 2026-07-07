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Osuđena Marin Le Pen: Tri godine zatvora i zabrana bavljenja politikom

Osuđena Marin Le Pen: Tri godine zatvora i zabrana bavljenja politikom

Autor Dušan Volaš Izvor mondo.rs
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Liderka francuskog Nacionalnog okupljanja Marin Le Pen osuđena je na tri godine zatvora, od kojih su dvije uslovne, novčanu kaznu od 100.000 evra i zabranu obavljanja javnih funkcija u trajanju od 45 mjeseci zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

Osuđena Marin Le Pen Izvor: CHRISTOPHE PETIT TESSON/EPA

Liderka "Nacionalnog okupljanja" Marin Le Pen osuđena je danas na 45 mjeseci zabrane učešća u javnom životu, od kojih 30 mjeseci uslovno.

Ona je osuđena i na tri godine zatvora, od kojih dve uslovno, i novčanu kaznu od 100.000 evra, prenijeli su francuski mediji. Ona je osuđena zbog zloupotrebe sredstava Evropskog parlamenta.

Marin Le Pen je ranije izjavila za radio LCI da neće učestvovati na predsedničkim izborima naredne godine ako apelacioni sud u Parizu potvrdi odluku kojom bi joj bila izrečena obaveza nošenja elektronske nanogice zbog navodne zloupotrebe sredstava Evropske unije.

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Tagovi

marin le pen Francuska

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