Izvučena crna kutija iz Boinga koji je izletio sa piste: Otkriveni novi detalji avionske nesreće u Majamiju

Istražitelji su pronašli snimače podataka o letu i glasa iz pilotske kabine nakon tragedije u Majamiju. Njihova analiza mogla bi da otkrije šta je prethodilo izlijetanju Boeing 767 sa piste.

Izvor: X/OSINTdefender

Američki Nacionalni odbor za bezbjednost saobraćaja (NTSB) otkrio je nove detalje o avionskoj nesreći koja se u nedjelju dogodila na aerodromu u Majamiju.

Nakon što je Amazonov teretni avion sletio sa piste, podsjetimo, poginulo je pet osoba, dok je još pet povrijeđeno. Kako prenosi NBC, stradale su osobe koje su se nalazile u kombiju koji je prevozio ekipu za čišćenje aviona, kao i u SUV vozilu koje se kretalo izvan aerodroma.

Footage shows the moment that the 21 Air Flight 7598 overran the runway and crashed at Miami International Airport. Per reports, at least 5 individuals are dead with an unspecified number of injuries.pic.twitter.com/cOKhKwoTwh — OSINTdefender (@sentdefender)September 7, 2026

Dženifer Homendi, predsjednica NTSB-a, rekla je da je avion udario u bijeli Fordov kombi koji se nalazio unutar aerodroma. Dodala je da se u kombiju nalazilo sedam osoba, ali nije iznosila dodatne informacije o povrijeđenima ili poginulima.

Nakon toga avion je udario u Toyotin SUV koji se kretao izvan aerodroma, rekla je Homendi. Mjesto nesreće opisala je kao potpuno razorno i navela da je kombi bio potpuno uništen.

"Na asfaltiranoj površini možete vidjeti tragove guma koji se nastavljaju kroz travu. Krhotine su svuda. Možete vidjeti dijelove vozila, kako putničkih automobila, tako i samog aviona", navela je.

Zvaničnici su rekli da je avion Boeing 767-300 sletio sa piste tokom slijetanja. Portparolka Amazona Keli Nantel prethodno je rekla da je letom upravljala kompanija 21 Air.

Kit Vinter, izvršni direktor kompanije 21 Air, rekao je da ta kompanija sarađuje sa saveznim istražiteljima i izrazio saučešće porodicama žrtava.

Avion je stigao iz San Huana u Portoriku, a u trenutku nesreće u njemu su se nalazila dva člana posade, rekla je Homendi. Načelnik tamošnje vatrogasne službe Raied Džadalah u nedjelju je rekao da su pilot i kopilot u početku bili zarobljeni u avionu.

Prema snimku koji je pribavio NBC, jedan član posade nakon nesreće iskočio je iz aviona. Taj medij dobio je i fotografiju na kojoj se vidi kako jednog od članova posade na nosilima iznose iz aviona.

Snimači podataka o letu i snimač glasa iz pilotske kabine pronađeni su, rekla je Homendi. NTSB će tokom istrage analizirati komunikaciju i postupanje kontrole letenja, kao i performanse aviona.

Ipak, ona je napomenula da je prerano za objavljivanje većeg broja informacija o faktorima koji su doprinijeli katastrofi, jer je istraga tek započela.