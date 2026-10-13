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Više ljudi, uključujući djecu, nastradalo u požaru u porodičnoj kući: Sumnja se da je vatra podmetnuta

Više ljudi, uključujući djecu, nastradalo u požaru u porodičnoj kući: Sumnja se da je vatra podmetnuta

Autor Mihajlo Popović Izvor SRNA
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Strahuje se da je više osoba, uključujući djecu, poginulo u požaru koji je izbio u porodičnoj kući u gradu Voterfordu, prenosi irski portal "Ajriš tajms" pozivajući se na vatrogasnu službu.

Strahuje se da je više osoba, uključujući djecu, poginulo u požaru Izvor: MONDO/Uroš Arsić

"Vatrogasna služba Voterforda primila je rano jutros dojavu o požaru u kući u ulici Avenija breza, u naselju Kilkohan", rekao je portparol službe.

On je naveo da su u kući u naselju Birčvud, oko tri kilometra južno od centra grada, živjeli bračni par i nekoliko djece.

Vjeruje se da su najmanje dva lica poginula, dok je više drugih zadobilo teške povrede.

Portparol je dodao da je požar u međuvremenu potpuno ugašen.

Prema saznanjima portala, požar je predmet krivične istrage zbog sumnje na mogućnost da je kuća namjerno bila meta podmetanja požara.

(Mondo)

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Tagovi

požar djeca Irska

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