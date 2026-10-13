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Zatražena hitna ostavka ambasadorke SAD u Grčkoj: Bivša vjerenica Trampovog sina napravila opšti skandal

Zatražena hitna ostavka ambasadorke SAD u Grčkoj: Bivša vjerenica Trampovog sina napravila opšti skandal

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Pritisak na dojučerašnju blisku saradnicu američke administracije kulminirao je zvaničnim zahtjevom iz Vašingtona, nakon što su u javnost iscurjeli optužujući navodi o malverzacijama i skupocjenim poklonima.

Zatražena hitna ostavka ambasadorke SAD u Grčkoj Izvor: Brendan SMIALOWSKI / AFP / Profimedia

Od ambasadorke SAD u Grčkoj, Kimberli Gilfojl, koju je na tu funkciju postavio predsjednik Donald Trampzatraženo je da podnese ostavku nakon žestokih kritika i optužbi za nedolično i potencijalno nezakonito ponašanje prije i tokom njenog mandata u Atini, izjavila je u utorak Kejti Zaharija, nova portparolka Bijele kuće.

Zahtjev za njenim odlaskom uslijedio je nakon što je takav ishod tokom vikenda nagovješten agenciji Asošijeted pres (AP), kao i nakon što je predsjednik Tramp u ponedjeljak otvoreno izrazio nezadovoljstvo izvještajima o njenim navodnim postupcima.

"Razmatramo to. Nismo zadovoljni", rekao je Tramp novinarima u Bijeloj kući na pitanje da li razmišlja o njenoj smjeni.

Te izjave date su samo dan nakon što je Asošijeted pres, pozivajući se na visokog američkog zvaničnika, objavio da su Tramp i državni sekretar Marko Rubio "izuzetno bijesni" zbog navoda o ponašanju Gilfojlove i da će vjerovatno ove sedmice donijeti konačnu odluku o njenoj sudbini.

U izvještajima se tvrdi da je Gilfojlova, koja je četiri godine bila vjerena za Trampovog najstarijeg sina Donalda Trampa Mlađeg, primala raskošne poklone kao ambasadorka i tražila novac da bi organizovala susrete sa ličnostima iz američke administracije.

Ovi izvještaji su izazvali nezadovoljstvo među visokim zvaničnicima američke administracije, posebno zbog toga što su se pojavili u trenutku dok je američki državni sekretar Marko Rubio bio u posjeti Grčkoj i na Akropolju održao govor o zapadnoj demokratiji.

(Mondo)

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Tagovi

Kimberli Gilfojl Donald Tramp ambasador Grčka

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