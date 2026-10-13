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NATO reagovao nakon potapanja broda kod Bugarske: Sumnja se na Moskvu, ruski ambasador pozvan na razgovor

NATO reagovao nakon potapanja broda kod Bugarske: Sumnja se na Moskvu, ruski ambasador pozvan na razgovor

Autor Mihajlo Popović Izvor mondo.rs
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Nakon što su dva plovila pogođena nadomak obale i primorala zvanični Sofiju da pozove ruskog ambasadora na razgovor, generalni sekretar Alijanse Mark Rute najavio je pojačanu borbenu gotovost na istočnom krilu.

NATO reagovao nakon potapanja broda kod Bugarske Izvor: Profimedia

Trgovački brod potonuo je nakon što su dronovi pogodili dva plovila kod bugarske obale Crnog mora, izjavio je premijer Rumen Radev. On je naveo da se sumnja na Rusiju i da je zbog toga pozvao ruskog ambasadora na razgovor.

Napadi dronovima dogodili su se nedjelju dana nakon što su još dva trgovačka broda pogođena pomorskim i vazdušnim dronovima u bugarskoj isključivoj ekonomskoj zoni.

Jedan od brodova potonuo je 17 nautičkih milja (31 kilometar) istočno od Krapeca, a jedan član posade je spasen, rekao je Radev.

Drugo plovilo, u ukrajinskom vlasništvu, pogođeno je sa tri drona na udaljenosti od 18 nautičkih milja od grada Bjale, a svih 15 članova posade je spaseno, dodao je on.

Jedan od tih brodova, Alfa Vatan, potonuo je, a svih 10 članova posade, uključujući devet sirijskih državljana, smatra se nestalim i stradalim.

Hitno se oglasio Rute

Generalni sekretar NATO-a Mark Rute napisao je na društvenoj mreži X da je razgovarao sa bugarskim premijerom Rumenom Radevom o najnovijim napadima na trgovačke brodove u Crnom moru.

"NATO će nastaviti blisku saradnju sa našim saveznicima u crnomorskom regionu. Već smo pojačali prisustvo i borbenu gotovost duž cijelog istočnog krila, i nastavićemo pažljivo da motrimo na bezbjednosnu situaciju, prilagođavajući naše mjere odvraćanja i odbrane shodno razvoju događaja", napisao je Rute.

Samo nekoliko sati ranije Radev je izjavio da su dva broda pogođena dronovima u Crnom moru, a jedan od njih je potonuo. Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio na oko 24 kilometra od bugarske obale.

(Mondo)

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Bugarska crno more NATO Rusija

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