NATO reagovao nakon potapanja broda kod Bugarske: Sumnja se na Moskvu, ruski ambasador pozvan na razgovor

Nakon što su dva plovila pogođena nadomak obale i primorala zvanični Sofiju da pozove ruskog ambasadora na razgovor, generalni sekretar Alijanse Mark Rute najavio je pojačanu borbenu gotovost na istočnom krilu.
Trgovački brod potonuo je nakon što su dronovi pogodili dva plovila kod bugarske obale Crnog mora, izjavio je premijer Rumen Radev. On je naveo da se sumnja na Rusiju i da je zbog toga pozvao ruskog ambasadora na razgovor.
Napadi dronovima dogodili su se nedjelju dana nakon što su još dva trgovačka broda pogođena pomorskim i vazdušnim dronovima u bugarskoj isključivoj ekonomskoj zoni.
Jedan od brodova potonuo je 17 nautičkih milja (31 kilometar) istočno od Krapeca, a jedan član posade je spasen, rekao je Radev.
Drugo plovilo, u ukrajinskom vlasništvu, pogođeno je sa tri drona na udaljenosti od 18 nautičkih milja od grada Bjale, a svih 15 članova posade je spaseno, dodao je on.
Jedan od tih brodova, Alfa Vatan, potonuo je, a svih 10 članova posade, uključujući devet sirijskih državljana, smatra se nestalim i stradalim.
Hitno se oglasio Rute
Generalni sekretar NATO-a Mark Rute napisao je na društvenoj mreži X da je razgovarao sa bugarskim premijerom Rumenom Radevom o najnovijim napadima na trgovačke brodove u Crnom moru.
"NATO će nastaviti blisku saradnju sa našim saveznicima u crnomorskom regionu. Već smo pojačali prisustvo i borbenu gotovost duž cijelog istočnog krila, i nastavićemo pažljivo da motrimo na bezbjednosnu situaciju, prilagođavajući naše mjere odvraćanja i odbrane shodno razvoju događaja", napisao je Rute.
Samo nekoliko sati ranije Radev je izjavio da su dva broda pogođena dronovima u Crnom moru, a jedan od njih je potonuo. Incident se, prema dostupnim informacijama, dogodio na oko 24 kilometra od bugarske obale.
(Mondo)