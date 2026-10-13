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Uzbuna u Bugarskoj: Ponovo napadnuti brodovi u Crnom moru

Uzbuna u Bugarskoj: Ponovo napadnuti brodovi u Crnom moru

Autor Haris Krhalić Izvor mondo.rs
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Dva broda su pogođena dronovima u Crnom moru, a jedan je potonuo, potvrdio je bugarski premijer Rumen Radev.

Uzbuna u Bugarskoj: Ponovo napadnuti brodovi u Crnom moru Izvor: Profimedia

Dva broda su pogođena dronovima u Crnom moru i jedan je potonuo, izjavio je danas bugarski premijer Rumen Radev.

Incident se navodno dogodio oko 24 kilometra od bugarske obale, piše Euronews.

Radev nije pružio dodatne informacije o tome odakle su brodovi došli niti kakav su teret, ako su ga uopšte imali, prevozili.

Takođe nije dao nikakve informacije o tome odakle su dronovi mogli doći.

Podsjetimo, brodovi u bugarskoj ekskluzivnoj ekonomskoj zoni u Crnom moru napadnuti su i 6. oktobra 2026. godine.

(MONDO)

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Bugarska brodovi napad

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