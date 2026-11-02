Otvaraju se dosijei komunističke tajne policije: Peter Mađar najavio razotkrivanje hiljada doušnika

Mađarska će od 4. novembra javnosti omogućiti pristup tajnim dosijeima sa imenima desetina hiljada saradnika komunističke tajne policije.

Izvor: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Mađarska će uskoro početi da objavljuje desetine hiljada policijskih dosijea iz komunističkog perioda u javno dostupnoj internet bazi podataka, čime će građanima prvi put biti omogućen uvid u spiskove doušnika i saradnika nekadašnjih službi državne bezbjednosti, prenosi Rojters.

Objavljivanje dokumenata, koje se poklapa sa 70. godišnjicom antisovjetskog ustanka u Mađarskoj 1956. godine, dio je obećanja premijera Petera Mađara da će arhivsku građu, koja se čuva u ogromnim podrumskim prostorijama arhiva u Budimpešti, učiniti dostupnom javnosti i omogućiti Mađarima da se suoče sa svojom totalitarnom prošlošću.

Iako je komunistička vlast okončana 1989. godine, Mađarska je dugo odlagala potpuno otvaranje dosijea zbog nedostatka snažne političke volje prethodnih vlada. Do sada su, osim istraživača, građani mogli da zatraže pristup samo sopstvenim dosijeima ili dokumentima koji se odnose na članove njihove uže porodice. Sada će svako moći da pretražuje novu internet bazu podataka.

Tokom Hladnog rata, tajne policijske službe u istočnoj Evropi, poput istočnonjemačkog Štazija ili mađarskih bezbjednosnih službi, oslanjale su se na saradnike među običnim građanima, koje su često regrutovale ucjenama, prijetnjama ili nagradama. U Mađarskoj je između 1956. i 1989. godine evidentirano oko 55.000 tajnih saradnika.

Oni su nadzirali prijatelje, članove porodice, komšije i kolege kako bi otkrili znake protivljenja režimu i uticaja Zapada, a njihovi izveštaji često su dovodili do hapšenja i saslušavanja.

Mnogi stanovi u centru Budimpešte, poznati kao "K-stanovi" ili "konspirativni stanovi", služili su kao mjesta sastajanja pripadnika tajne policije i njihovih civilnih saradnika.

Suočavanje sa prošlošću

Istorijski arhiv mađarske državne bezbjednosti (ABTL) upravlja dokumentacijom nekadašnjih službi državne bezbjednosti, koja obuhvata dosijee sa imenima između 50.000 i 60.000 saradnika.

Direktor arhiva Bendeguz Gerge Čeh pozdravio je objavljivanje dosijea iz komunističkog perioda, na osnovu zakona koji je parlament usvojio u septembru, ocijenivši taj potez kao "istorijski korak". Prema njegovim riječima, Mađarska će otići dalje od drugih zemalja nekadašnjeg istočnog bloka.

Poljska je svoje arhive otvorila mnogo ranije, ali ne dozvoljava slobodno i neograničeno pretraživanje, što će sada biti omogućeno u Mađarskoj.

Njemačka je takođe primjenila restriktivniji pristup zakonom iz 1991. godine, kojim je otvorila dosijee Štazija, dok u Češkoj nisu svi dokumenti postavljeni u internet bazu podataka.

Mađarski zakon navodi da su razumijevanje prošlosti i transparentnost javnih institucija "suštinski preduslovi" za funkcionisanje demokratske države.

Objavljivanje četiri vrste dosijea odvijaće se u dvije faze, počevši od 4. novembra. Tog dana 1956. godine sovjetski tenkovi ušli su u Budimpeštu kako bi ugušili prodemokratski ustanak koji je počeo 23. oktobra.

Pojedini podaci iz dosijea biće zacrnjeni kako bi se zaštitile osjetljive lične informacije, uključujući zdravstvene podatke, zavisnosti i seksualnu orijentaciju.

(Mondo)