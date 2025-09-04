Vrijeđanje policije i prijetnje: PU Banjaluka istražuje incident u Vijeću naroda RS

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uručili su danas prekršajni nalog DŽ. M. iz Milića zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

Izvor: RTRS

Kako saznajemo, u pitanju je Dževad Mahmutović (SDA) delegat u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS. Naime, on je danas prijavio da mu je tokom sjednice Vijeća naroda RS prijetio delegat u Klubu Srba Živko Marjanac (SP).

U policiji su naveli da ih je Mahmutović vrijeđao kada su došli da postupaju po njegovoj prijavi.

"Policijski službenici izašli su na lice mjesta, a DŽ. M. je vrijeđao policajce koji su postupali po prijavi. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

Dodali su da preduzimaju sve aktivnosti u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti prijave koju je Mahmutović podnio protiv Marjanca.

Incident između njih dvojice se dogodio na sjednici na kojoj se odlučivalo o vetu Kluba Bošnjaka na odluke NSRS o referendumu, a kada je u jednom momentu došlo do rasprave oko Dejtonskog sporazuma i visokog predstavnika.

(Mondo)