logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO, Inc. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Vrijeđanje policije i prijetnje: PU Banjaluka istražuje incident u Vijeću naroda RS

Vrijeđanje policije i prijetnje: PU Banjaluka istražuje incident u Vijeću naroda RS

Autor Brankica Spasenić
0

Pripadnici Policijske uprave Banjaluka uručili su danas prekršajni nalog DŽ. M. iz Milića zbog počinjenog prekršaja iz Zakona o javnom redu i miru.

PU Banjaluka istražuje incident u Vijeću naroda RS Izvor: RTRS

Kako saznajemo, u pitanju je Dževad Mahmutović (SDA) delegat u Klubu Bošnjaka Vijeća naroda RS. Naime, on je danas prijavio da mu je tokom sjednice Vijeća naroda RS prijetio delegat u Klubu Srba Živko Marjanac (SP).

U policiji su naveli da ih je Mahmutović vrijeđao kada su došli da postupaju po njegovoj prijavi.

"Policijski službenici izašli su na lice mjesta, a DŽ. M. je vrijeđao policajce koji su postupali po prijavi. O svemu je obaviješten dežurni sudija Osnovnog suda – Odjeljenje za prekršaje", saopšteno je iz policije.

Dodali su da preduzimaju sve aktivnosti u cilju utvrđivanja činjenica i okolnosti prijave koju je Mahmutović podnio protiv Marjanca.
Incident između njih dvojice se dogodio na sjednici na kojoj se odlučivalo o vetu Kluba Bošnjaka na odluke NSRS o referendumu, a kada je u jednom momentu došlo do rasprave oko Dejtonskog sporazuma i visokog predstavnika.

(Mondo)

Možda će vas zanimati

Tagovi

Vijeće naroda RS incident

Još iz INFO

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Čitaoci reporteri

Dojavite nam vijest

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste poslali vijest.

MONDO REPORTAŽE

Mondo u Sloveniji

PROČITAJ JOŠ