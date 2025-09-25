logo
Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović osuđen na četiri godine zatvora

Autor Dragana Božić
0

Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović osuđen je danas prvostepeno na četiri godine zatvora u predmetu "Zenicatrans", a izrečena mu je i mjera zabrane vršenja gradonačelničke funkcije u trajanju od šest godina.

Fuad Kasumović osuđen na četiri godine zatvora Izvor: FENA

Kasumović nije došao na izricanje presude pred Kantonalnim sudom u Zenici, a prisutan je bio njegov advokat Asim Crnalić.

Osim Kasumovića, u predmetu "Zenicatrans" na po dvije godine zatvora osuđeni su Vahdet Drino i Abdulah Kratina, a na po godinu Amel Krivdić i Mesud Ormanović, prenose federalni mediji.

Kasumović i još 10 osoba optuženi su za udruživanje radi činjenja više krivičnih djela, zloupotrebu položaja ili ovlaštenja, prouzrokovanje stečaja, falsifikovanje službene isprave i nesavjestan rad u službi.

Optužbe su povezane sa prenosom vlasništva nad Autobuskom stanicom u Zenici na grad.

Prema navodima tužilaštva ova imovina, čija je vrijednost veća od 5,3 miliona KM, prenesena je na osnovu fiktivnih dugovanja i neosnovano obračunatih kamata kako bi se izbjegla naplata više od sedam miliona KM potraživanja Poreske uprave Federacije BiH.

Na taj način preduzeće je ostalo bez ključne imovine i izvora prihoda, što je dovelo do stečaja u decembru 2020. godine, prestanka obavljanja osnovne djelatnosti javnog prevoza i otkaza za više od 150 radnika. /kraj/ljč/bb

(Srna)

